+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -2 °С
USD 428.67 EUR 495.5
RUB 6 CNY 67.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Битва тиктокеров и конкурс граффити пройдут в СКО

9 Ноября 2021 22:00
Поделиться:
Битва тиктокеров и конкурс граффити пройдут в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отдел молодежных инициатив организовал несколько конкурсов для молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Юношеская команда Казахстана по хоккею отправилась на международный турнир в Беларусь
Юношеский чемпионат Казахстана по бадминтону завершился в Уральске Розыгрыш 1,5 млн тенге среди вакцинированной молодежи продлили в Нур-Султане Лучших бойцов и командиров молодежных трудовых отрядов наградили в Павлодаре

Все конкурсы пройдут в разных числах ноября.

С 4-го по 18-е в режиме онлайн будет проходить отборочный этап танцевального конкурса Dance Battle. Финал конкурса запланирован на 25-е ноября и будет проводиться в режиме офлайн.

Отборочный этап турнира по киберспорту – с 8-го по 18-е ноября. Финал – 24-го ноября.

Турнир по Workout будет проводиться в два этапа: отборочный – 17-е ноября, финальный – 23 ноября. Отборочный этап конкурса граффити уже идет и продлится до 18-го ноября в режиме онлайн. Финал – 24-го ноября.

Турнир «Битва тиктокеров СКО» проводится с 8-го по 26-е ноября.

Участвовать во всех конкурсах могут участвовать молодые люди в возрасте 14-29 лет. Для первых трех мест в каждом турнире предусмотрены призы в виде сертификатов на 100 тысяч, 70 тысяч и 50 тысяч тенге, соответственно.

Запросить положение о каждом конкурсе можно в отделе молодежных инициатив. https://www.instagram.com/mrc.sko/ Ссылка для регистрации в шапке профилей @15jastar и @molodezh_za_zoj.

Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Молодежь  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Юношеская команда Казахстана по хоккею отправилась на международный турнир в Беларусь
Юношеский чемпионат Казахстана по бадминтону завершился в Уральске
Розыгрыш 1,5 млн тенге среди вакцинированной молодежи продлили в Нур-Султане
Лучших бойцов и командиров молодежных трудовых отрядов наградили в Павлодаре
Популярное
1 Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
2 Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
3 Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
4 909 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
5 Убийство Аяжан Едиловой: началось главное судебное разбирательство
6 Среднюю заработную плату посчитали в СКО
Читайте также
Birge – taza Qazaqstan: Около 20 тысяч деревьев посадили в Нур-Султане
Причиной пожара площадью 40 га могла стать спичка – спасатели СКО
Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
909 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Убийство Аяжан Едиловой: началось главное судебное разбирательство
Среднюю заработную плату посчитали в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив