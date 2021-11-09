Битва тиктокеров и конкурс граффити пройдут в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отдел молодежных инициатив организовал несколько конкурсов для молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все конкурсы пройдут в разных числах ноября.

С 4-го по 18-е в режиме онлайн будет проходить отборочный этап танцевального конкурса Dance Battle. Финал конкурса запланирован на 25-е ноября и будет проводиться в режиме офлайн.

Отборочный этап турнира по киберспорту – с 8-го по 18-е ноября. Финал – 24-го ноября.

Турнир по Workout будет проводиться в два этапа: отборочный – 17-е ноября, финальный – 23 ноября. Отборочный этап конкурса граффити уже идет и продлится до 18-го ноября в режиме онлайн. Финал – 24-го ноября.

Турнир «Битва тиктокеров СКО» проводится с 8-го по 26-е ноября.

Участвовать во всех конкурсах могут участвовать молодые люди в возрасте 14-29 лет. Для первых трех мест в каждом турнире предусмотрены призы в виде сертификатов на 100 тысяч, 70 тысяч и 50 тысяч тенге, соответственно.

Запросить положение о каждом конкурсе можно в отделе молодежных инициатив. https://www.instagram.com/mrc.sko/ Ссылка для регистрации в шапке профилей @15jastar и @molodezh_za_zoj.