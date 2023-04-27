Битум горит на территории асфальтобетонного завода в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В селе Федоровка Костанайской области горит битум на территории бывшего асфальтобетонного завода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27 апреля в 15:36 на пульт «101» поступило сообщение о том, что в селе Федоровка Федоровского района по ул. Победы на территории бывшего асфальтобетонного завода горит битум. По предварительным данным, площадь пожара составляет 800 кв.м. Огонь быстро распространился по сухой траве на площади 2 га», - сообщили в ДЧС области.

Тушение пожара осложняется из-за образовавшегося густого едкого дыма.