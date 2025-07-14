Биткойн побил исторический рекорд, превысив $120 тысяч

По данным на 09:41 по времени Астаны, криптовалюта достигла отметки $120 тыс. (+1,87%). Спустя четыре минуты, в 09:45, биткойн ускорил рост и преодолел уровень $121 тыс., достигнув $121 014,73 (+2,82%).

Напомним, 9 июля биткойн вышел из полуторамесячного коридора $100–110 тыс. и поднялся до $111 999, установив новый рекорд. До этого последний исторический максимум был зафиксирован 22 мая 2025 года — $111 980.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».