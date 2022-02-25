Биткоин вырос более чем на 10%

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Биткойн стабилизируется на фоне геополитической неопределенности, и сегодня криптовалюта находится на уровне более чем 38 тысяч долларов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Coindesk.com.

По данным платформы Coindesk на 13:01 по времени Нур-Султана биткоин увеличился на 10,97% и составил $38,690.

Отметим, за последние четыре месяца биткоин пережил большой взлет до 68 тысяч долларов - абсолютного максимума стоимости за все время. Некоторые аналитики прогнозируют восстановление котировок биткоин во второй половине 2022 года. Скромным прогнозом курса биткоин на 2022 год является уровень в 80 тысяч долларов, а оптимистичным – в 100 тысяч долларов.

Биткойн – это первая в мире децентрализованная криптовалюта - тип цифрового актива, который использует криптографию с открытым ключом для записи, подписи и отправки транзакций через блокчейн Биткойна.

Сеть биткойн была запущена в январе 2009 года анонимным программистом или группой программистов под псевдонимом «Сатоши Накамото». Сеть представляет собой одноранговую электронную платежную систему, которая использует криптовалюту под названием биткоин для передачи стоимости через Интернет или действует как хранилище ценностей, таких как золото и серебро.