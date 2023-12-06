Биткоин вырос до 44 тысяч долларов

Крупнейшая криптовалюта в мире Bitcoin выросла до отметки в 44 083 долларов во вторник, достигнув максимума за полтора года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

После краха FTX и других неудач в сфере криптобизнеса в октябре прошлого года начался стремительный рост биткоина, обоснованный ожиданием снижения процентных ставок в США и новостями о возможном одобрении спотового биржевого фонда ETF.

Благодаря росту биткоина поднялись акции других компаний, связанных с криптовалютами, а также биржевых фондов (ETF).

— Замечательный рост» биткоина можно объяснить совокупностью факторов, — сообщил Люк Страйерс, коммерческий директор Deribit.

Он отметил широкий оптимизм относительно того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) возможно скоро одобрит спотовый биржевый фонд (spot coin ETF), что откроет рынок биткоина для миллионов инвесторов. Он также отметил снижение инфляции, которое приведет к началу снижения ставок центральных банков, делая более привлекательными рискованные активы.

Рискованные инвестиции и другие активы, чувствительные к процентным ставкам, такие как золото, также выросли за последние несколько недель, поскольку рынки ставят на то, что Федеральная резервная система США завершила повышение ставок и начнет сокращение в начале 2024 года.

— Инвесторы уверены, что SEC может одобрить спотовые биржевые фонды Spot bitcoin ETFs уже в январе, основываясь на сроках подачи документов и комментариях SEC, — написал исследовать Маттео Греко.

Инвесторы также приветствовали завершение многолетнего уголовного расследования США в отношении Binance, крупнейшей криптобиржи в мире и ключевого звена на рынке криптовалюты.