Биткоин снова побил рекорд

В течение дня криптовалюта достигала пиковых значений до $111,547, прежде чем откатиться до текущего уровня.

Согласно данным Investing минимальная цена за сутки составила $106,267.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана разработал законодательные поправки, которые будут регулировать оборот цифровых активов.

Поправки включают два блока:

Первый блок — запуск цифровых финансовых активов с определением правового статуса.

Второй блок — введение регулирования оборота необеспеченных криптовалют через лицензирование провайдеров услуг криптообмеников.

Кроме того, 15 млрд долларов перевели в криптовалюту и вывели из Казахстана.