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    16:25, 22 Май 2025 | GMT +5

    Биткоин снова побил рекорд

    Сегодня курс биткоина составляет $110,800, что является историческим максимумом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Биткоин
    Фото: ЎзА

    В течение дня криптовалюта достигала пиковых значений до $111,547, прежде чем откатиться до текущего уровня.

    Согласно данным Investing минимальная цена за сутки составила $106,267.

    Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана разработал законодательные поправки, которые будут регулировать оборот цифровых активов. 

    Поправки включают два блока:

    • Первый блок — запуск цифровых финансовых активов с определением правового статуса.
    • Второй блок — введение регулирования оборота необеспеченных криптовалют через лицензирование провайдеров услуг криптообмеников.

    Кроме того, 15 млрд долларов перевели в криптовалюту и вывели из Казахстана. 

    Теги:
    Криптовалюта Инвестиции Биткоин Мировые новости
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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