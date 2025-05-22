16:25, 22 Май 2025 | GMT +5
Биткоин снова побил рекорд
Сегодня курс биткоина составляет $110,800, что является историческим максимумом, передает корреспондент агентства Kazinform.
В течение дня криптовалюта достигала пиковых значений до $111,547, прежде чем откатиться до текущего уровня.
Согласно данным Investing минимальная цена за сутки составила $106,267.
Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана разработал законодательные поправки, которые будут регулировать оборот цифровых активов.
Поправки включают два блока:
- Первый блок — запуск цифровых финансовых активов с определением правового статуса.
- Второй блок — введение регулирования оборота необеспеченных криптовалют через лицензирование провайдеров услуг криптообмеников.
Кроме того, 15 млрд долларов перевели в криптовалюту и вывели из Казахстана.