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    22:00, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Биткоин рекордно взлетел в цене

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    ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Криптовалюта биткоин подорожала до 66 тыс. долларов, обновив максимум с апреля. С начала среды цена биткоина выросла более чем на 6%. Другая крупная криптовалюта, эфириум (Etherium), тоже растет. Накануне в США начал торговаться первый биржевой фонд ETF, основанный на биткоин-фьючерсах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

    Волна роста биткоина началась около двух часов дня в среду (около четырех по московскому времени). С отметки 64,4 тыс. долларов валюта добралась до 66,8 тыс. примерно за час, после чего отскочил и начал падать.

    Это достаточно крупный рост в течение одного дня, но биткоин достаточно стабильно растет с конца сентября, с отметки в 41 тыс. долларов.

    Таким образом цена криптовалюты обновила максимум с 14 апреля, когда стоила 63,6 тыс. долларов.

    Валюта эфириум тоже растет - с начала среды она набрала 6,3% и преодолела барьер в 4 тыс. долларов. Майский годовой рекорд в 4182 доллара валюта не побила, но находится к нему достаточно близко.

    Многие наблюдатели связывают рост криптовалюты, и особенно биткоина, с началом торгов в США первого биржевого фонда (ETF) основанного на биткоин-фьючерсах, которые торгуются на Чикагской бирже с 2017 года. Это значит, что инвесторы на Нью-Йоркской бирже получи возможность играть на рынке криптовалют через свой брокерский счет, то есть через регулируемый механизм.

    Впрочем, прошлые взлеты биткоина были краткосрочными. В мае криптовалюта показала самое серьезное однодневное падение с марта прошлого года - в один из моментов курс упал примерно на 30%. Другие заметные криптовалюты, эфириум и Dogecoin (DOGE), потеряли, соответственно, 25% и 29%.

    Это произошло после того, как Пекин запретил финансовым институтам и компаниям оказывать услуги, связанные с обменом криптовалют, и предупредил инвесторов об опасности спекулятивной торговли.

    Ранее, в марте, бизнесмен Илон Маск неожиданно заявил, что его компания Tesla будет принимать оплату за автомобили в биткоинах. Кроме того, он сам вложил в цифровую валюту 1,5 млрд долларов. После этого биткоин тут же вырос.

    Однако вскоре Маск передумал, объяснив это тем, что криптовалюты в нынешнем виде несут угрозу для окружающей среды. Биткоин упал.

    Таким образом миллиардер наглядно показал, как можно манипулировать мировым криптовалютным рынком.


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