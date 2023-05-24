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Bitcoin of America прекратит работу в Коннектикуте

Автор:  
Рустем Кожыбаев
24 Мая 2023, 12:36
Bitcoin of America прекратит работу в Коннектикуте Фото: crypto-economy.com

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Известный поставщик услуг виртуальной валюты, компания Bitcoin of America прекратит работу своих крипто-банкоматов в штате Коннектикут в связи с отсутствием лицензии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Crypto Economy.

Властями штата было установлено, что Bitcoin of America управляет киосками виртуальной валюты в штате без необходимой лицензии. В результате этих незаконных финансовых операций четверо человек стали жертвами мошенничества, что привело к значительным финансовым потерям в размере десятков тысяч долларов.

Мошенники, выдавая себя за различные организации, как банки, поставщики электроэнергии и интернет-провайдеры, вынуждали пострадавших вносить наличные в киоски виртуальной валюты, используя QR-коды, а затем их деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на виртуальные кошельки злоумышленников.

Bitcoin of America согласилась выплатить компенсацию пострадавшим на общую сумму 86 тысяч долларов США.

Комиссар департамента банковского дела Коннектикута Хорхе Переса предупредил граждан об осторожности при работе с киосками виртуальной валюты, которые расположены по всему штату.

В ответ на эту растущую проблему департамент банковского дела и полиция штата Коннектикут совместно предложили «Закон, касающийся цифровых активов», который предусматривает лицензирование киосков виртуальной валюты, предоставления четкой информации на экране банкомата и введения дополнительных мер предосторожности для пользователей.

В марте масштабная операция с участием 28 правоохранительных органов штата Огайо выдала 54 ордера на конфискацию незаконно эксплуатируемых криптовалютных киосков в штате. В результате было изъяты 52 биткойн-банкомата, связанных с Bitcoin of America: в округе Кайахога – 41 и в округе Лорейн – 11.


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