Бишкекский горсуд оставил Атамбаева в СИЗО

БИШКЕК. Кабар – КАЗИНФОРМ - Сегодня, 16 августа, в ходе выездного заседания Бишкекского городского суда, которое состоялось в ГКНБ, суд рассмотрел меру пресечения бывшего президента Алмазбека Атамбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

В результате заседания суд меру пресечения не изменил. Алмазбек Атамбаев останется под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 августа.

Как сообщали в главном надзорном органе, Атамбаев подозревается:

- в создании противоправной устойчивой связи с должностными лицами государственных органов и энергокомпаний и организации коррупции при поставке угля на ТЭЦ г. Бишкека и лоббировании интересов ОсОО «Прогресс Компани» по ст. 43 ч. 2 ст. 319 ч. 2 УК КР;

- в организации коррупции при модернизации ТЭЦ г. Бишкека по ст. 43 ч. 2 ст. 319 ч. 2 УК КР;

- в незаконном обогащении и легализации своих преступных доходов в особо крупном размере в сговоре с С. Пархати и другими лицами по ст. 215 ч. 2 п. 1, п. 2, ч. 3 п. 2 УК КР (легализация (отмывание) преступных доходов, то есть придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению преступным доходом путем совершения любых действий (операций или сделок) по преобразованию (конверсии) или переводу имущества, если известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника происхождения имущества или оказания помощи лицу, участвующему в совершении преступления, с целью уклонения от ответственности за деяния; либо сокрытие или утаивание подлинного характера источника, местонахождения, способа распоряжения и перемещения имущества, а также прав на имущество или его принадлежность, если известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений; либо сокрытие или непрерывное удержание имущества лицом, не участвовавшим в совершении преступления, если лицу известно, что имущество получено в результате совершения преступления; либо приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения лицу известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений с использованием своего служебного положения в крупном размере);

- в организации коррупции при незаконной выдаче лицензии в сговоре с отдельными должностными лицами Госгеологии, по ст. 43 ч. 2 ст. 319 ч. 2 УК КР (коррупции - умышленного деяния, состоящего в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями, с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающее угрозу интересам общества или государства, совершенное в интересах организованной преступной группы, преступной организации или повлекшее иные тяжкие последствия, совершенного в соучастии в форме соорганизатора).

В настоящее время следствие продолжается.

Напомним, в июне этого года, в Кыргызстане депутатами Жогорку Кенеша была создана специальная депутатская комиссия по изучению озвученных обвинений в отношении Алмазбека Атамбаева. По итогам ее работы, было решено предъявить обвинение экс-президенту Кыргызстана по шести эпизодам. 27 июня этого года Жогорку Кенеш принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева.

7 августа этого года стало известно о проведении специальной операции по задержанию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, что находится близ Бишкека. В доме экс-главы республики произошла стрельба. В результате, по информации кыргызстанского минздрава, в больницы города Бишкека и Чуйскую областную объединенную больницу поступили 45 пострадавших с различными травмами.

8 августа на заседании Совета безопасности страны Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о том, что Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы КР, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.

В этот же день Алмазбек Атамбаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 9 августа Алмазбеку Атамбаеву избрали меру пресечения – его взяли под стражу до 26 августа. В селе Кой-Таш в доме экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева изъяты различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы.

В рамках событий 7-8 августа в селе Кой-Таш в отношении соратников бывшего президента Алмазбека Атамбаева возбуждено восемь уголовных дел, сообщил генеральный прокурор Кыргызской Республики Откурбек Джамшитов. Алмазбек Атамбаев пытался совершить государственный переворот, рассказал на пресс-конференции председатель Государственного комитета национальной безопасности КР Орозбек Опумбаев.

Генеральная прокуратура Кыргызстана вручила бывшему президенту КР Алмазбеку Атамбаеву уведомление о подозрении его в преступлениях по четырем эпизодам.