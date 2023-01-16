Бишкек возглавил список самых загрязненных городов мира

16 Января 2023, 16:17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По данным сайта www.iqair.com, который публикует рейтинг качества воздуха, первое место в мире по уровню загрязнения воздуха занял Бишкек, передает МИА «Казинформ».

По данным сайта, загрязнение воздуха в Бишкеке составляет 306 AQI (индекс качества воздуха), что соответствует уровню «опасно».

Второе место занимает Дакка (Бангладеш) - 179 AQI, на третьем Дели (Индия) - 176 AQI. В этих городах степень чистоты воздуха оценивается как «вредная».

В первой десятке списка также Калькутта (Индия), Карачи (Пакистан), Мумбаи (Индия), Аккра (Гана), Багдад (Ирак), Ташкент (Узбекистан) и Лахор (Пакистан).

По мнению экологов, причины загрязнения атмосферы города кроются в застройке города многоэтажными зданиями, которые перекрыли потоки ветра со стороны гор, а также в отоплении углем местными жителями зимой.