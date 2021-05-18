Биржевые торги коммунально-бытовым углем сократят число посредников - председатель АЗРК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 9 заседании Биржевого комитета при Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) рассматривались вопросы организации биржевых торгов коммунально-бытовым углем для нужд населения напрямую региональным операторам, в рамках исполнения поручений заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Тимура Сулейменова, данных на совещании 24 февраля 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета.

Помимо членов Биржевого комитета, представителей угольных разрезов, Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий в заседании приняли участие региональные операторы со всех областей Казахстана, кто получил допуск к покупке угля на торгах. Старт биржевых торгов коммунально-бытовым углем запланирован в конце мая, их основная цель – снизить конечную стоимость угля для населения за счет сокращения излишних посредников.

По данным заместителя председателя АЗРК Болата Самбетова, 9 апреля т.г. протоколом Биржевого комитета утверждены рекомендации (секционные правила) по реализации коммунально-бытового угля через товарные биржи. В соответствии с данными правилами продавцами определены производители угля (угольные разрезы, угольные шахты), осуществляющие добычу угля в соответствии с контрактом на недропользование либо их торговые представители, а покупателями определены субъекты рынка, получившие аккредитацию товарной биржи на основании информации, предоставленной от местных исполнительных органов, оптовые поставщики или розничные реализаторы угля, имеющие на праве собственности или иных законных основаниях железнодорожный тупик, технически оснащенный (весовая техника, погрузочно-разгрузочный транспорт и т.д.) и имеющие возможность хранения и отгрузки угля и реализации населению для личного пользования.

Сформированный перечень региональных операторов по республике включает 174 юридических лица (на 187 тупиков), за исключением трех регионов с 99% газификацией (Атырауская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области). Сформированный перечень региональных операторов доведен до сведения всех товарных бирж.

В соответствии с секционными правилами продавец предоставляет в антимонопольный орган помесячный план поставки коммунально-бытового угля на следующий производственный год на внутренний рынок, на основании которого определяется фиксированная доля в размере 10% от общего годового объёма поставляемого товара в помесячной разбивке как объём биржевого товара подлежащего реализации на товарной бирже.

По данным МИИР, согласно сформированному плану поставки коммунально-бытового угля потребность в угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населения на период 2020-2021 годы составляет около 10 млн тонн, из-них на коммунально-бытовой сектор - около 2,8 млн тонн, население – 7,2 млн тонн.

О процессе внесения изменения в перечень биржевых товаров информировал заместитель директора департамента внутренней торговли МТИ Данияр Жуніс. По его словам, в настоящее время ведется работа в части отмены минимальной партии и установления минимальной доли коммунально-бытового угля, подлежащей реализации через товарную биржу в размере 10%, и закрепления категории лиц, на которые эта норма будет распространяться. Также ведется работа по внесению изменений в типовые правила биржевой торговли в части закрепления секционных правил по реализации коммунально- бытового угля через товарные биржи. 12 апреля т.г. проект типовых правил был размещен на портале НПА и в ближайшее время будет направлен в госорганы на согласование.

Со стороны будущих покупателей коммунально-бытового угля, региональных операторов, прозвучало много вопросов касательно процедуры закупа, объемов, минимальных партий и периодов отгрузки. Кто определяет этот объем? Нужно ли каждый месяц участвовать в торгах? Можно ли купить в регион больше? А если летом уголь не нужен, то обязательно ли его покупать? Сколько времени будет рассматриваться заявка на бирже? На все вопросы были даны ответы. Также Болат Самбетов со стороны Биржевого комитета обещал оказать содействие региональным операторам на начальном этапе регистрации и торгов на бирже.

«С началом биржевых торгов коммунально-бытовым углем мы решаем много вопросов: уйдут непродуктивные посредники, угольные разрезы получат определенные гарантии в объемах, а региональные операторы - возможность покупать малыми партиями уголь напрямую у производителей или их торговых представителей, - подчеркнул председатель АЗРК Серик Жумангарин. – Цена угля на торгах будет формироваться напрямую угольным разрезом, это очень выгодное предложение. Важно проработать вопрос распределения угля по базам доставки, чтобы не было спекулятивных настроений.

Также на заседании Биржевого комитета была презентована электронная торговая площадка вагонов Rail Commerce, маркетплейс, где собственники и операторы вагонов предлагают свой подвижной состав под перевозку угля, а грузоотправители или владельцы грузовой базы могут оформлять заявки на вагоны и осуществлять отправку грузов в рамках будущих периодов. Данная площадка также позволяет сокращать число посредников при заказе вагонов и планировать отгрузку на месяц вперед.