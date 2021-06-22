Биржевая торговля в Казахстане переведена на цивилизованные рельсы – Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Биржевая торговля переведена наконец на цивилизованные рельсы. Об этом заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Биржевая торговля переведена наконец на цивилизованные рельсы. На сегодня запущены торги бензином, битумом, углем, сжиженным газом. Впереди, до конца года, торговля будет расширяться за счет авиакеросина, дизтоплива, пшеницы», - сказал Серик Жумангарин.

Глава Агентства по защите и развитию конкуренции добавил, что впервые состоялись биржевые торги углем, где базисом поставки выступают сами карьеры.

«Первые торги Каражыры и Шубаркуля показали, что экономия для потребителя составляет около 20%», - сообщил Серик Жумангарин.

Ранее он отметил, что в Казахстане определены основные направления развития конкуренции.

«После создания Агентства по защите и развитию конкуренции важнейшей вехой в развитии конкуренции в стране стало принятие указа Главы государства об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции, где впервые содействие развитию конкуренции и внедрение проактивной конкурентной политики в Республике Казахстан объявлено приоритетным направлением деятельности Президента, Правительства Республики Казахстан, центральных государственных и местных исполнительных органов, органов местного самоуправления», - уточнил Серик Жумангарин.