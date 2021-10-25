Биржевая торговля позволяет формировать справедливые рыночные цены – Эрик Танаев
Комментируя опубликованный Национальный проект по развитию предпринимательства, Э. Танаев отметил положительный эффект от работы товарных бирж.
«Биржевая торговля призвана обеспечить покупателям прямой доступ к товарам у производителей. Это точка зрения государства, регулирующих органов. Это, конечно, правильно. Но, можно взглянуть на этот вопрос шире: почему биржевая торговля способствует более правильному, рыночному ценообразованию? Потому, что на бирже совершается множество сделок купли-продажи товаров. Соответственно, цены товаров на бирже являются прозрачными, их видят все участники торгов. И, конечно, покупатель не будет платить цену выше той, что сложилась на данный момент, а продавец не будет продавать свой товар дешевле, чем продают другие продавцы. При этом, не бывает резких скачков цен. А если торговля происходит неорганизованно, вне биржи, когда покупатель и продавец договариваются индивидуально, то здесь могут возникать моменты, мешающие рыночному ценообразованию. Цена купли-продажи может оказаться как выше, так и ниже рыночной. Плюс к этому, возникают коррупционные риски, покупатель и продавец могут договориться о так называемом «откате». На бирже у участников сделки такой возможности нет, поскольку торги проходят в анонимном режиме. Продавец предлагает свой товар неограниченному числу покупателей, при этом покупатели видят только объем товара и его цену. Если их устраивает цена – они покупают. Если не устраивает, покупатели могут выставлять свою цену и продавцы могут согласиться на нее», – сказал Э. Танаев.
По его словам, цена товара на бирже максимально приближается к рыночной, когда собирается много продавцов и много покупателей.
Также Э. Танаев отметил, что реализация товара через биржу освобождает продавца от необходимости содержать штат работников для продвижения товара, и от других, связанных с этим расходов.
Отметив, как положительную тенденцию, увеличивающееся количество участников торгов, в качестве примера установления справедливой рыночной цены Э. Танаев привел ситуацию с торговлей квотами на эмиссию парниковых газов.
«Могу привести простой пример. Есть рынок торговли квотами на выброс парниковых газов. В прошлом и в этом году у нас на бирже проходили торги и цена была на уровне 450-550 тенге за тонну, в среднем 480-500 тенге. Эти цены служат индикаторами. Половина объемов продажи квот прошла вне биржи, по прямым контрактам. И мы видим, что договора, заключенные вне биржи, устанавливали примерно такие же цены, как на бирже. То есть, участники рынка ориентировались на биржевую цену, то есть, на рыночную. Это и есть положительный эффект от биржевых торгов. Например, в 2013-2014 годах, когда торговля квотами только начиналась, цена скакала от 100 до 1 000 тенге. Покупатели не знали, по какой цене покупать, а продавцы не знали, по какой цене продавать. Соответственно, были риски спекуляций», – сказал президент биржи.
Э. Танаев также пояснил, что, для обеспечения полной прозрачности цен, на сайте биржи публикуются цены всех сделок, без указания участников.