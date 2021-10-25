Биржевая торговля позволяет формировать справедливые рыночные цены – Эрик Танаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Биржевая торговля позволяет формировать справедливые рыночные цены. Об этом сообщил президент товарной биржи «Каспий» Эрик Танаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комментируя опубликованный Национальный проект по развитию предпринимательства, Э. Танаев отметил положительный эффект от работы товарных бирж.

«Биржевая торговля призвана обеспечить покупателям прямой доступ к товарам у производителей. Это точка зрения государства, регулирующих органов. Это, конечно, правильно. Но, можно взглянуть на этот вопрос шире: почему биржевая торговля способствует более правильному, рыночному ценообразованию? Потому, что на бирже совершается множество сделок купли-продажи товаров. Соответственно, цены товаров на бирже являются прозрачными, их видят все участники торгов. И, конечно, покупатель не будет платить цену выше той, что сложилась на данный момент, а продавец не будет продавать свой товар дешевле, чем продают другие продавцы. При этом, не бывает резких скачков цен. А если торговля происходит неорганизованно, вне биржи, когда покупатель и продавец договариваются индивидуально, то здесь могут возникать моменты, мешающие рыночному ценообразованию. Цена купли-продажи может оказаться как выше, так и ниже рыночной. Плюс к этому, возникают коррупционные риски, покупатель и продавец могут договориться о так называемом «откате». На бирже у участников сделки такой возможности нет, поскольку торги проходят в анонимном режиме. Продавец предлагает свой товар неограниченному числу покупателей, при этом покупатели видят только объем товара и его цену. Если их устраивает цена – они покупают. Если не устраивает, покупатели могут выставлять свою цену и продавцы могут согласиться на нее», – сказал Э. Танаев.

По его словам, цена товара на бирже максимально приближается к рыночной, когда собирается много продавцов и много покупателей.

Также Э. Танаев отметил, что реализация товара через биржу освобождает продавца от необходимости содержать штат работников для продвижения товара, и от других, связанных с этим расходов.

Отметив, как положительную тенденцию, увеличивающееся количество участников торгов, в качестве примера установления справедливой рыночной цены Э. Танаев привел ситуацию с торговлей квотами на эмиссию парниковых газов.

«Могу привести простой пример. Есть рынок торговли квотами на выброс парниковых газов. В прошлом и в этом году у нас на бирже проходили торги и цена была на уровне 450-550 тенге за тонну, в среднем 480-500 тенге. Эти цены служат индикаторами. Половина объемов продажи квот прошла вне биржи, по прямым контрактам. И мы видим, что договора, заключенные вне биржи, устанавливали примерно такие же цены, как на бирже. То есть, участники рынка ориентировались на биржевую цену, то есть, на рыночную. Это и есть положительный эффект от биржевых торгов. Например, в 2013-2014 годах, когда торговля квотами только начиналась, цена скакала от 100 до 1 000 тенге. Покупатели не знали, по какой цене покупать, а продавцы не знали, по какой цене продавать. Соответственно, были риски спекуляций», – сказал президент биржи.

Э. Танаев также пояснил, что, для обеспечения полной прозрачности цен, на сайте биржи публикуются цены всех сделок, без указания участников.