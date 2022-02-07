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Биржан Оразов стал лучшим бомбардиром Евро-2022 по футзалу

7 Февраля 2022 03:04
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Биржан Оразов стал лучшим бомбардиром Евро-2022 по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана закончила выступление на чемпионате Европы-2022 по футзалу еще в четвертьфинале, однако Биржан Оразов смог сохранить лидерство в гонке бомбардиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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Биржан Оразов стал лучшим бомбардиром турнира, забив 7 мячей. По дублю он оформил в матчах с Финляндией, Италией и Украиной и еще один мяч забил в ворота сборной Словении. Далее в списке бомбардиров расположилось трио из сборной России: Артем Антошкин, Иван Чишкала и Антон Соколов — они забили по 5 мячей.

Победителем Евро-2022 стала сборная Португалии — в финале она одержала волевую победу над командой России — 4:2. Таким образом, португальцы защитили звание чемпионов Европы. Третье место заняла сборная Испании — в матче за «бронзу» она разгромила Украину — 4:1.

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#Спорт   #Футзал  
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