Биржан Оразов стал лучшим бомбардиром Евро-2022 по футзалу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана закончила выступление на чемпионате Европы-2022 по футзалу еще в четвертьфинале, однако Биржан Оразов смог сохранить лидерство в гонке бомбардиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Биржан Оразов стал лучшим бомбардиром турнира, забив 7 мячей. По дублю он оформил в матчах с Финляндией, Италией и Украиной и еще один мяч забил в ворота сборной Словении. Далее в списке бомбардиров расположилось трио из сборной России: Артем Антошкин, Иван Чишкала и Антон Соколов — они забили по 5 мячей.
Победителем Евро-2022 стала сборная Португалии — в финале она одержала волевую победу над командой России — 4:2. Таким образом, португальцы защитили звание чемпионов Европы. Третье место заняла сборная Испании — в матче за «бронзу» она разгромила Украину — 4:1.
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