Биржан Нурымбетов встретился с участником программы «Еңбек» в Костанайской области

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В рамках рабочей поездки заместителя Премьер-Министра РК Бердибека Сапарбаева в Костанайскую область министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов встретился с участником госпрограммы «Еңбек», посетил центр занятости населения Федоровского района. Об этом передает МИА «Казинформ».

В ходе прошедших встреч глава МТСЗН РК разъяснил основные направления Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, а также подробно рассказал о мерах господдержки безработных.

Глава МТСЗН РК особое внимание уделил участникам госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», которые получив финансовую помощь от государства стали активно развивать собственный бизнес.

Так, по прибытии в регион Биржан Нурымбетов сразу же посетил косметологический салон, который открыла мать-одиночка Елена Шульга, получив микрокредит на сумму 7,5 млн тенге. Женщина не только преодолела порог бедности, но и обеспечивает работой двух человек, которые трудятся в ее салоне мастерами по маникюру.

«Вы подаете очень хороший пример использования возможностей госпрограммы «Еңбек». Вы не только расширяете собственный бизнес, но и обеспечиваете постоянным рабочим местом и неплохим доходом две семьи, у которых до этого не было стабильного заработка. Это очень яркий пример, когда участник госпрограммы развивает собственное дело и предоставляет работу другим. Я призвал бы безработных людей воспользоваться возможностями, которые предоставляет государство. Бизнес может получиться у каждого», – подчеркнул Биржан Нурымбетов.

Разговаривая с сотрудниками центра занятости населения и участниками госпрограммы «Еңбек» из Федоровского района, Биржан Нурымбетов сообщил, что для реализации поручения Главы государства по вовлечению многодетных матерей в микро и малый бизнес, озвученного в Послании народу Казахстана, будут внесены изменения в эту программу.

«В целях обеспечения устойчивости нового бизнеса предлагается увеличить срок микрокредитования для проектов многодетных семей. Для снижения финансовой нагрузки по погашению кредита мы предлагаем снизить номинальную ставку вознаграждения. Для семей, не имеющих достаточного залогового имущества, планируется распространить механизмы гарантирования микрокредитов через единого оператора без деления на село и город», – сказал министр.

Напомним, ранее Биржан Нурымбетов разъяснил Послание Президента РК народу Казахстана в Алматы, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Актюбинской, Павлодарской, Акмолинской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях, а также в Шымкенте.