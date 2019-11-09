Биржан Нурымбетов рекомендовал активизировать выдачу грантов по программе «Еңбек» в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки заместителя Премьер-Министра РК Бердибека Сапарбаева в Акмолинскую область министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов встретился с участниками госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» и рекомендовал сотрудникам центра занятости населения активизировать работу по выдаче грантов на развитие бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу МТСЗН РК.

Министр труда и социальной защиты населения РК провел прием граждан в филиале партии «Нур Отан». В беседах с жителями региона Биржан Нурымбетов разъяснил основные направления Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

Программа Биржана Нурымбетова в регионе началась с села Зеренда, где министр ознакомился с развитием бизнеса индивидуальных предпринимателей, получивших грант и микрокредит в рамках реализации Госпрограммы «Еңбек». Посмотрев, как идут дела в парикмахерской Мадины Костановой и в кафе Айжан Муханжаровой, глава МТСЗН РК поздравил женщин с успешной реализацией их предпринимательских инициатив.

«В Государственной программе «Еңбек» есть хорошие инструменты для развития массового предпринимательства в виде микрокредитов и безвозмездных грантов. Кроме того, предусмотрено обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес». В Акмолинской области в этом году обучением охвачено 2 785 человек, 1 768 человек защитили свои бизнес-проекты, из них 846 человек получили микрокредиты и гранты на реализацию новых бизнес-идей. Я искренне рад, что ваш бизнес успешно развивается и вы не только улучшили материальное положение своих семей, но и предоставляете работу односельчанам», – сказал Биржан Нурымбетов в беседе с бизнесвумен.

При этом в ходе посещения центра занятости населения Зерендинского района министр рекомендовал его сотрудникам активизировать работу по реализации поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана, по вовлечению в предпринимательство многодетных и малообеспеченных семей, в том числе через реализацию Госпрограммы «Еңбек».

«Механизмы для этого есть. В Акмолинской области на этот год предусмотрены средства на выделение 1 143 грантов, выдано только 782 или 68,4%. Для достижения запланированных показателей считаю необходимым активизировать работу по выдаче микрокредитов и грантов», – подчеркнул глава МТСЗН РК.

В Кокшетау Биржан Нурымбетов провел прием граждан в общественной приемной областного филиала партии «Нур Отан».

В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область Биржан Нурымбетов также встретился с 40 работодателями региона. В ходе беседы с руководителями предприятий и организаций министр подчеркнул важность социального партнёрства между государством, работодателями и работниками.

Напомним, ранее Биржан Нурымбетов разъяснил Послание Президента РК народу Казахстана в Алматы, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Актюбинской и Павлодарской областях, а также в г. Шымкент.