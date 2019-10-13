Биржан Нурымбетов рассказал о разнице в оплате казахстанских и иностранных специалистов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, побывав на заводе по переработке нефти и газа ТОО «Болашак-Атырау», рассказал о разнице в оплате казахстанских и иностранных специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Биржан Нурымбетов сообщил, что Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с генеральной прокуратурой инициированы проверки предприятий страны, привлекающих более 50 иностранных работников. Всего в Казахстане на работу, согласно установленным квотам, иностранцев привлекают 2425 компаний, где также трудится 531 тысяча казахстанских граждан.

«На 8 октября текущего года завершены проверки 49 предприятий, выявлен 791 факт нарушений трудового и миграционного законодательства. В том числе по диспропорции в оплате труда и выплате премии – 476 фактов на 24 предприятиях. Так, в Атырауской области, в ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» местному инженеру была установлена часовая тарифная ставка в 568 тенге, а иностранному работнику на аналогичной должности 6500 тенге. Такая практика недопустима. Работодатели должны обеспечивать равные условия труда и оплаты за него гражданам Казахстана и иностранным работникам», – сказал Биржан Нурымбетов.

С начала года в Атырауской области 364 работодателя привлекли более девяти тысяч иностранных граждан.