Биржан Нурымбетов: Пусть пополняются ряды рабочих династий и ветеранов труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов поздравил казахстанцев с Днем труда и пожелал всем гражданам благополучия, достойной работы, уважения коллег и удовлетворения от личных результатов труда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Поздравляю всех казахстанцев с День труда, который празднуется каждое последнее воскресенье сентября. Этот праздник посвящен социальным и экономическим достижениям нашего народа. Он является олицетворением уважения казахстанцев к труду, обеспечивающему благосостояние и процветание нашей с вами родины. Праздник, который объединяет всех тех, кто знает цену настоящему труду, гордится его результатами.

Со словами глубокой признательности хочу обратиться к золотому фонду нашего государства – ветеранам труда, нашим соотечественникам, которые своим честным и добросовестным трудом заложили основу становления и развития экономики нашей страны, создали немалый потенциал для развития суверенного Казахстана. Своим бесценным трудом вы укрепляете традиции наставничества по подготовке профессионалов своей отрасли, продвигаете идеологию самоотверженного труда как дела всей своей жизни! Честь, долг и преданность своему делу – стали для вас нормой и потребностью повседневной жизни.

Пусть ряды рабочих династий и ветеранов труда пополняются из года в год! Вы и сегодня продолжаете передавать свой богатейший профессиональный и нравственный опыт молодым, прививая им любовь к труду, к рабочим профессиям, воспитываете у них высокий патриотизм к своему Отечеству.

В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана предусмотрен ряд действенных социальных и экономических реформ, направленных на дальнейший рост благосостояния наших граждан.

Наша цель – добиваться совершенствования трудовых отношений и их правового регулирования на основе принципов и стандартов достойного труда!

Мы и дальше должны повышать требования к качеству трудовых ресурсов, которые будут отвечать новым вызовам для экономики Казахстана.

Пусть у каждого из нас всегда будет любимое дело, достойная работа, уважение коллег, удовлетворение от отличных результатов своего труда. Желаю всем гражданам нашей страны благополучия и успешного труда на благо независимого Казахстана», –сказал Биржан Нурымбетов.