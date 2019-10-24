Биржан Нурымбетов: Права и качество жизни инвалидов – важный приоритет Минтрудсоцзащиты

Такое заявление министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов сделал в ходе посещения реабилитационного центра для инвалидов «Шапагат» и центра обслуживания инвалидов в Шымкенте, куда он прибыл в рамках рабочей поездки заместителя премьер-министра РК Бердибека Сапарбаева, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба МТСЗН РК, министр также ознакомился с работой ТОО «Центр образования Алем». В ходе прошедших встреч Биржан Нурымбетов разъяснил основные направления Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

Глава МТСЗН РК принял участие в торжественной церемонии открытия КГУ «Реабилитационный центр для инвалидов «Шапагат». В этой организации оказывают специальные социальные услуги инвалидам старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями и инвалидам 1-й и 2-й групп в условиях полустационара. Разговаривая с работниками центра и инвалидами, Биржан Нурымбетов отметил, что в настоящее время в Казахстане проживают 690 тыс. людей с инвалидностью.

«Работа по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью является важным приоритетом Министерства труда и социальной защиты населения. За 9 месяцев 2019 года на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 198,1 млрд тенге. На 1 октября текущего года численность получателей составляет 521 тыс. 153 человека, средний размер пособия – 42 496 тенге. С 1 июля этого года повышены размеры государственных пособий по уходу за детьми с инвалидностью и за лицами старше 18 лет 1-й группы инвалидности с детства. Его размер составляет 41 578 тенге. На сегодня первый вид пособия получили 84,7 тыс. человек на сумму 27 млрд тенге, второй – 13,5 тыс. человек на сумму 4,3 млрд тенге», – сказал министр.

Биржан Нурымбетов также подчеркнул, что одним из направлений системы социального обеспечения лиц, имеющих инвалидность, является оказание специальных социальных услуг в условиях полустационара и ухода на дому. В 2019 году на эти цели из республиканского бюджета предусмотрены средства на сумму 1,2 млрд тенге. На сегодня такие услуги оказаны более 4 тыс. граждан.

«Одновременно с социальными выплатами и оказанием специальных соцуслуг большое внимание уделяется и особым потребностям инвалидов. Нашим министерством был актуализирован Перечень технических вспомогательных средств и специальных средств передвижения, предоставляемых лицам с инвалидностью в целях компенсации нарушенных функций организма. За последние три года он расширен с 32 до 55 изделий», – добавил глава МТСЗН РК.

В ходе посещения учебного центра ТОО «Центр образования Алем», который оказывает образовательные услуги по краткосрочному профессиональному обучению, министр подчеркнул, что в Послании Главы государства четко обозначена необходимость активного внедрения новых форм поддержки бизнеса с упором на социальные аспекты – создание семейных бизнесов, в первую очередь для многодетных и малообеспеченных семей.

«Работа подобных учебных центров очень важна! При получении новых профессиональных навыков для наших граждан расширяются не только возможности трудоустройства, но и открытия собственного дела. В рамках Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» предусмотрены механизмы обучения основам предпринимательства, предоставления кредитов и грантов. Получив новую профессию, казахстанцы могут организовать свой небольшой бизнес и уже предоставлять работу другим гражданам», – сказал Биржан Нурымбетов.

В завершение рабочей поездки в Шымкент глава МТСЗН РК ознакомился с работой центра обслуживания инвалидов Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции, где оказываются услуги по установлению группы инвалидности и степени утраты трудоспособности с определением причины, срока в зависимости от степени расстройства функций организма и ограничений жизнедеятельности.



















