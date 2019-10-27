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Биржан Нурымбетов поздравил соцработников Казахстана с профессиональным праздником

27 Октября 2019 12:54
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Биржан Нурымбетов поздравил соцработников Казахстана с профессиональным праздником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов поздравил социальных работников Казахстана с профессиональным праздником и пожелал им оптимистичного настроя и доброжелательности в работе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«День работников системы социальной защиты – это праздник прекраснейших людей, которые первыми принимают на себя проблемы других и помогают в их решении. Своей работой вы делаете наш мир добрее и милосерднее, потому что не просто дарите свою помощь, но и делитесь частичками своих теплых сердец.

Сегодня в системе социальной защиты трудятся более 30 тыс. сотрудников, из которых свыше 10 тыс. человек – социальные работники. Именно вы оказываете необходимую помощь малообеспеченным гражданам, инвалидам и пенсионерам.

От души благодарю вас за ваш труд! Желаю вам побольше оптимистичного настроя, душевного спокойствия и доброжелательности в работе! Пусть в вашей жизни будет столько радости, сколько вы вызываете улыбок на лицах людей, которым дарите свое тепло. Желаю вам и вашим близким добра, любви, здоровья и всех благ!» – сказал в своем поздравлении Биржан Нурымбетов.

Напомним, День работников системы социальной защиты отмечается в Казахстане в последнее воскресенье октября.

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Ключевые слова: Минтруда РК, Общество,
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