Биржан Нурымбетов посетил социальные учреждения Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки заместителя Премьер-Министра РК Бердибека Сапарбаева в Карагандинскую область министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов посетил центр занятости населения города Караганды и ГУ «Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов №2 Караганды Карагандинской области», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В ходе посещения социальных объектов министр разъяснил основные направления Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Разговаривая с сотрудниками центра занятости населения (ЦЗН), Биржан Нурымбетов подчеркнул, что в Послании Главы государства четко обозначена необходимость активного внедрения новых форм поддержки бизнеса с упором на социальные аспекты – создание семейного бизнеса в первую очередь для многодетных и малообеспеченных семей. Поэтому сотрудники ЦЗН должны уделить особое внимание вовлечению трудоспособных членов этих семей в продуктивную занятость.

«Для реализации поручения Главы государства по вовлечению многодетных матерей в микро- и малый бизнес будут внесены изменения в Госпрограмму развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». В целях обеспечения устойчивости нового бизнеса предлагается увеличить срок микрокредитования для проектов многодетных семей. Для снижения финансовой нагрузки по погашению кредита мы предлагаем снизить номинальную ставку вознаграждения. Для семей, не имеющих достаточного залогового имущества, планируется распространить механизмы гарантирования микрокредитов через единого оператора без деления на село и город», – сказал министр.

После этого глава МТСЗН РК посетил ГУ «Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов №2 г. Караганды Карагандинской области» и КГУ «Психоневрологическое медико-социальное учреждение г. Сарани Карагандинской области».

В ходе переговоров с руководителями вышеуказанных организаций Биржан Нурымбетов подчеркнул, что улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг лицам с инвалидностью – одна из основных задач, поставленных в предвыборной программе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Особый акцент на создании равных возможностей для людей с особыми потребностями Глава государства сделал и в своем Послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

«В мае этого года был принят новый Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года. Он включает комплекс мер социальной защиты, образования, здравоохранения, повышения квалификации социальных работников. Наша главная задача сегодня – это качественная реализация мер Национального плана на всех уровнях, обеспечение лиц с инвалидностью техническими средствами и услугами реабилитации. Необходимо обеспечить повышение качества их жизни, достижение независимости, сохранение социальных, профессиональных способностей и включение во все аспекты жизни», – сказал министр.

Ранее сообщалось, что 4 октября заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев с рабочей поездкой прибыл в Караганду. Здесь он посетил ряд медицинских объектов и провел совещание с участием министров здравоохранения Е. Биртанова, труда и соцзащиты населения Б. Нурымбетова, заместителей акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента. Кроме того, вице-премьер ознакомился с опытом работы мобильных центров занятости, встретился с педагогической общественностью региона, с активной молодежью.

Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».