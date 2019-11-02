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Биржан Нурымбетов: Планируется вернуть меру по замене иностранных специалистов казахстанскими

2 Ноября 2019 21:39
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Биржан Нурымбетов: Планируется вернуть меру по замене иностранных специалистов казахстанскими

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе поездки в Актюбинскую область на встрече с руководителями предприятий министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов рассказал об итогах проверок предприятий, которые постоянно привлекают иностранную рабочую силу. Министр сообщил о планах вернуть меру по обязательной замене иностранных специалистов на казахстанских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нами начата проверка предприятий, где работают иностранные специалисты. По итогам проверок 63 предприятий было выявлено 794 факта нарушения трудового законодательства, 400 фактов диспропорции оплаты труда, когда за одну и ту же должность у иностранного специалиста по сравнению с казахстанским зарплата была выше. У 657 иностранных специалистов мы отозвали разрешения. Наложено 282 штрафа на 82 млн тенге. В Актюбинской области было проверено 5 предприятий, выявлено 3 нарушения, 2 факта диспропорции в оплате труда иностранных и казахстанских специалистов», - сказал Б. Нурымбетов.

Начат второй этап проверок, в ходе которого также были выявлены нарушения.

«На втором этапе проверок мы ознакомились с работой 34 предприятий. Выявлено 135 фактов нарушения трудового законодательства, 4 факта диспропорции в оплате труда. У 24 иностранных специалистов отозвали лицензии, наложено 17 штрафов на 24 млн тенге», - добавил министр.

Зарплата специалистов на одной и той же должности должна быть одинаковой, считает Б.Нурымбетов.

«Зарплата должна быть одинаковой на одной и той же должности и квалификации работников. Правительство примет меры. Вводится обязанность для работодателя по созданию одинаковых бытовых условий труда, вносятся изменения в критерии проверок предприятий. Предприятия, которые привлекают иностранную рабочую силу, будут проверяться ежегодно. Планируется ужесточить правила привлечения иностранной рабочей силы, в 2 раза сократим квоты на иностранную рабочую силу, ужесточим правила привлечения иностранной рабочей силы. Планируется вернуть меру по обязательной замене иностранного специалиста на казахстанского. Мы 25 лет привлекаем иностранных специалистов. В течение 2-3 лет компании должны заменить их на казахстанских», - сказал министр.


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Ключевые слова: Правительство РК, Актюбинская область, Общество, Послание Президента РК. Сентябрь 2019,
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Автор:

Самал Ендибаева

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