Биржан Нурымбетов: Планируется вернуть меру по замене иностранных специалистов казахстанскими

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе поездки в Актюбинскую область на встрече с руководителями предприятий министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов рассказал об итогах проверок предприятий, которые постоянно привлекают иностранную рабочую силу. Министр сообщил о планах вернуть меру по обязательной замене иностранных специалистов на казахстанских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами начата проверка предприятий, где работают иностранные специалисты. По итогам проверок 63 предприятий было выявлено 794 факта нарушения трудового законодательства, 400 фактов диспропорции оплаты труда, когда за одну и ту же должность у иностранного специалиста по сравнению с казахстанским зарплата была выше. У 657 иностранных специалистов мы отозвали разрешения. Наложено 282 штрафа на 82 млн тенге. В Актюбинской области было проверено 5 предприятий, выявлено 3 нарушения, 2 факта диспропорции в оплате труда иностранных и казахстанских специалистов», - сказал Б. Нурымбетов.

Начат второй этап проверок, в ходе которого также были выявлены нарушения.

«На втором этапе проверок мы ознакомились с работой 34 предприятий. Выявлено 135 фактов нарушения трудового законодательства, 4 факта диспропорции в оплате труда. У 24 иностранных специалистов отозвали лицензии, наложено 17 штрафов на 24 млн тенге», - добавил министр.

Зарплата специалистов на одной и той же должности должна быть одинаковой, считает Б.Нурымбетов.

«Зарплата должна быть одинаковой на одной и той же должности и квалификации работников. Правительство примет меры. Вводится обязанность для работодателя по созданию одинаковых бытовых условий труда, вносятся изменения в критерии проверок предприятий. Предприятия, которые привлекают иностранную рабочую силу, будут проверяться ежегодно. Планируется ужесточить правила привлечения иностранной рабочей силы, в 2 раза сократим квоты на иностранную рабочую силу, ужесточим правила привлечения иностранной рабочей силы. Планируется вернуть меру по обязательной замене иностранного специалиста на казахстанского. Мы 25 лет привлекаем иностранных специалистов. В течение 2-3 лет компании должны заменить их на казахстанских», - сказал министр.



