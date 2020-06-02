Биржан Нурымбетов озвучил прогноз по восстановлению занятости населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов считает, что занятость населения может восстановиться с июля 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свои прогнозы он озвучил на заседании Правительства РК. Глава МТСЗН отметил, что по итогам I квартала текущего года количество занятых в экономике граждан составляло 8,8 млн человек, уровень безработицы – 4,8%.

В марте-апреле в связи с введением карантинных мер вне занятости временно оказались 4,2 млн казахстанцев.

«Ослабление карантинных мер началось с 20 апреля текущего года, что способствовало поэтапному возобновлению занятости. Считаем, что принимаемые Правительством меры по восстановлению экономики, с акцентом на обеспечение занятости населения, позволят стабилизировать ситуацию на рынке труда с июля текущего года», – сообщил Биржан Нурымбетов.

По словам министра, ожидаемый уровень безработицы на конец года может составить 6,1%.

При этом он подчеркнул, что в этом году мерами содействия занятости планируется охватить 1 млн 220 тыс. человек.

«Наибольшее количество граждан будет охвачено в рамках реализации Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» – 600 тыс. человек, по Дорожной карте занятости – 255 тыс. человек, по другим государственным программам (Нұрлы жол, Нұрлы жер, ГПИИР, ДКБ 2020-2025 и т. д.) – 364 тыс. человек», – проинформировал Биржан Нурымбетов.



