Биржан Нурымбетов назвал наименее качественно разработанные профстандарты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К 17 ноября будет завершена экспертиза 480 профессиональных стандартов. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов на заседании Управляющего комитета по вопросам разработки профстандартов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами были оптимизированы сроки проведения экспертизы компанией «Ernst&Young». По состоянию на сегодняшний день на экспертизу поступило 480 профессиональных стандартов. Компанией «Ernst&Young» представлены замечания по 249 профстандартам. По предварительным итогам наиболее качественные профстандарты можно выделить по таким направлениям, как «Разведка и добыча нефти и газа», «Транспортировка и хранение нефти и газа», «СМИ, телерадиовещание и медиа», «Сельское хозяйство» и «Водное хозяйство». При этом наименее качественными являются профстандарты по таким направлениям, как «Информационные технологии» и «Машиностроение и металлообработка», – сказал Б. Нурымбетов.

Министр отметил, что отраслевые рамки квалификации, согласно экспертизе компании «Ernst&Young», не требуют доработки. Вместе с тем в настоящее время разработаны проекты профессиональных стандартов с планируемым охватом 26 профессий. Это 59% из 115 профессий.

Б. Нурымбетов также сообщил, что экспертизу всех 480 профстандартов планируется завершить до 15 ноября и напомнил, что сокращение сроков не должно повлиять на качество работы.

В заключение министр поручил центральным государственным органам обеспечить согласование профессиональных стандартов на отраслевых комиссиях и внести их на рассмотрение в НПП «Атамекен» в соответствии с утвержденным графиком. Разработчикам было поручено учесть замечания, полученные по итогам экспертизы, исключить дублирование профессий в разрабатываемых профстандартах.

В заседании комитета приняли участие представители министерств культуры и спорта, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической деятельности, энергетики, разработчики профстандартов, представители НПП «Атамекен» и консалтинговой компании «Ernst&Young».