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Биржан Нурымбетов: Дистанционная работа не отразится на заработной плате

18 Марта 2020 12:38
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Биржан Нурымбетов: Дистанционная работа не отразится на заработной плате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отразится ли дистанционная работа на зарплате сотрудников, ответил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Дистанционная работа никак не отразится на заработной плате. Это распространяется на всех – и на государственный орган, и на частный. Независимо от форм собственности», - заявил Биржан Нурымбетов, отвечая на вопросы журналистов, на брифинге в СЦК.

Между тем глава Агентства РК по делам государственной службы проинформировала, что дистанционная работа оплачивается госслужащим в таком же размере, какой полагается при нахождении на рабочем месте.

Анар Жаилганова ранее пояснила, как должны работать государственные служащие при чрезвычайном положении.


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Ключевые слова: Правительство РК, Минтруда РК, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Акбота Кузекбай

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