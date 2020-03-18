Биржан Нурымбетов: Дистанционная работа не отразится на заработной плате
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отразится ли дистанционная работа на зарплате сотрудников, ответил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Дистанционная работа никак не отразится на заработной плате. Это распространяется на всех – и на государственный орган, и на частный. Независимо от форм собственности», - заявил Биржан Нурымбетов, отвечая на вопросы журналистов, на брифинге в СЦК.
Между тем глава Агентства РК по делам государственной службы проинформировала, что дистанционная работа оплачивается госслужащим в таком же размере, какой полагается при нахождении на рабочем месте.
Анар Жаилганова ранее пояснила, как должны работать государственные служащие при чрезвычайном положении.
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