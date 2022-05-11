11 Мая 2022 15:51

Биржа нефтепродуктов вновь заработает в Казахстане в мае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Также отменен лимит на оборот не менее 20 тыс. тонн нефтепродуктов в год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы предложили возобновить биржевую торговлю нефтепродуктами. В прошлом году в апреле мы активно торговали и бензином, и дизтопливом, но там были установлены соответствующие лимиты на доступ для тех, кто имеет право заходить на биржу в качестве покупателя», – сказал вице-министр энергетики РК Асет Магауов на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что это были пилотные торги.

«Лимит касался оборота не менее 20 тыс. тонн нефтепродуктов в год. В середине года мы его снизили до 5 тыс. тонн. Решением биржевого комитета этот лимит отменили месяц назад», - проинформировал спикер.

«Это позволит мелким АЗС заходить на биржу и покупать объемы напрямую. Биржевые торги у нас возобновятся уже в мае 2022 года», - добавил А. Магауов.