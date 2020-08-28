Биржа МФЦА запустила специальный сегмент для среднего бизнеса. Как он работает?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегмент REMS призван помочь среднему бизнесу Казахстана получить доступное финансирование, альтернативное банковскому кредитованию.

На фоне «коронакризиса», который наблюдается во всех экономиках мира, Казахстан продолжает создавать инфраструктуру для поддержки бизнеса. Биржа Международного финансового центра «Астана» – Astana International Exchange – объявила о создании «Сегмента регионального рынка акций», или REMS. Он направлен на предоставление предприятиям среднего бизнеса Казахстана и Центральной Азии доступа к акционерному финансированию.

Что это значит? Теперь не только крупные, но и средние компании смогут выпускать акции на бирже AIX. Для них смягчены требования по размещению ценных бумаг, что позволит получить средства на более выгодных условиях, чем в банках.

«Казинформ» рассказывает, как компаниям воспользоваться новой возможностью и какому бизнесу сегмент REMS может быть интересен.

Почему понадобился новый сегмент?

Принято считать, что казахстанский бизнес привлекает средства для своего развития у банков в виде займов. В исследовании KPMG «Рынок прямых инвестиций в Казахстане» говорится, что, действительно, банковское кредитование является наиболее предпочтительным источником финансирования. Но получаемые деньги идут не на инвестиции в основной капитал, то есть развитие производства, а на пополнение оборотных средств. Иначе говоря, займы тратятся на поддержку текущей деятельности компании.

После займов вторыми по популярности идут пополнения капитала собственными силами или через поиск новых партнеров. Наименее востребованными среди опрошенных оказались выпуск и размещение ценных бумаг и акций на бирже.

Если же говорить отдельно об инвестициях в основной капитал, то оказалось, что бизнес чаще всего пытается развивать производство собственными силами. При этом кредиты банков составляют всего 8%, что видно из диаграммы ниже.

В этом случае бизнес отказывается от помощи банков из-за, порою, невыгодных условий. В исследовании KPMG говорится, что средневзвешенная ставка вознаграждения банков по кредитам для юридических лиц в тенге колеблется в пределах 10-16%.

Это достаточно высокая ставка, если бизнес собирается расширяться или реализовывать инвестиционные проекты с большим сроком окупаемости, например, в 10 и более лет. В таких условиях предприниматели обычно прибегают к помощи государственных программ. Но теперь появляется хорошая альтернатива – выход на биржу AIX.

«Сегодня, с учетом сложившейся экономической ситуации, казахстанские компании как никогда ранее заинтересованы в получении дополнительного финансирования для поддержки и развития своего бизнеса. При этом мы видим устойчивый интерес со стороны международных инвесторов, которые готовы вкладываться в казахстанский средний бизнес», – говорит Тим Беннетт, председатель правления AIX.

Причина низкого интереса к размещению бизнесом ценных бумаг, которое было отмечено выше, может крыться в том, что небольшим компаниям трудно соответствовать требованиям фондового рынка. Новый сегмент REMS отвечает как раз интересам такого бизнеса, подчеркивает Тим Беннетт.

«Для эмитентов REMS – это менее затратная и более простая процедура листинга и привлечения капитала, а для инвесторов – это комфортность инвестиций в юрисдикции МФЦА, контроль AFSA как регулятора и принципы торговли, применимые во всем мире», – добавляет глава AIX.

Механизмы упрощены

Сегмент предназначен, прежде всего, для привлечения акционерного капитала. Другими словами, бизнес предлагает инвесторам именно акции, а не долговые бумаги.

«Что касается профиля эмитента REMS, то этот сегмент ориентирован на средний бизнес, преимущественно из Казахстана и региона Центральной Азии. Правила не устанавливают ограничений по юрисдикции создания эмитента», – отмечает Евгения Богданова, директор по регулированию и комплаенс AIX.

Рыночная капитализация эмитента – компании, которая планирует выпустить акции на бирже – может доходить до 1,3 млрд долларов. При этом предполагаемый размер предложения акций не должен превышать 200 млн долларов, но и не может быть ниже 1 млн долларов.

Для казахстанского бизнеса валютой выпуска акций будет тенге, но инфраструктура биржи позволяет проводить мультивалютные расчеты. Другими словами, если акции номинированы в тенге, то расчеты по ним могут осуществляться в долларах и других валютах.

«Эмитентами сегмента REMS могут стать как резиденты МФЦА, так и компании из других юрисдикций, в том числе и других стран. Есть небольшое преимущество для эмитентов, инкорпорированных в МФЦА – такие эмитенты могут номинировать свои акции в любой валюте, тогда эмитенты казахстанской юрисдикции выпускают свои акции исключительно в тенге», – отмечает Евгения Богданова.

Что касается налогообложения, то для инвесторов и акционеров все доходы от продажи акций, которые торгуются в сегменте REMS, да и в целом на AIX, а также дивиденды будут освобождаться от индивидуального и корпоративного подоходного налогов.

Евгения Богданова обращает внимание, что эмитентам лучше заранее начать подготовку к размещению ценных бумаг, и здесь нужно обратить внимание на несколько моментов.

Первое – это формирование структуры будущего предложения акций, оценка бизнеса, определение инвесторской базы и проведение рекламных мероприятий. Помочь с этим могут финансовые консультанты. Сейчас у биржи AIX установлены отношения с 26 брокерами, включая восемь международных, которые могут оказывать такие услуги.

Также важно подготовить финансовую отчетность по стандартам МСФО или любым другим, которые принимает регулятор. Аудиторы, отмечает Евгения Богданова, выступают «неким гарантом полноты и достоверности раскрываемых эмитентом финансовых данных». Поэтому следует внимательно выбирать аудиторов – у них должна быть высокая компетенция и хорошая репутация.

Третье – подготовка системы корпоративного управления компании. Например, заранее задуматься о формировании совета директоров, назначении независимых директоров и создании комитета по аудиту.

А кому это может быть интересно?

Сегмент REMS ориентирован, прежде всего, на средний бизнес Казахстана и стран Центральной Азии. По данным комитета по статистике Министерства нацэкономики РК, к концу первого квартала 2020 года в стране действовали 2 481 таких юрлиц, которые выпустили продукции на почти 1,4 млрд тенге. Это важный для частного бизнеса сектор – при том, что средние предприниматели составляют менее 0,2% от всего количества МСБ, они обеспечивают 21,3% всего его выпуска. Теперь возможностей для его развития становится больше.

«Учитывая низкую инвестиционную культуру как инвесторов, так и эмитентов, в этом сегменте должны появиться эмитенты, которых я называю «народная марка». (…) Это компании, которые достаточно на слуху, известны, предоставляют товары или услуги всему населению. Мы можем здесь говорить о продовольственных флагманах, торгово-развлекательных компаниях», – считает Шолпан Айнабаева, председатель правления Sky Bridge Invest.

Привлекательность для среднего бизнеса, по мнению спикера, кроется в двух составляющих. Первая – это бессрочность финансирования через акции, в отличие от банковского кредита. Второе – отсутствие требований по потере контроля, поскольку в свободное обращение предлагается выпускать всего 15% акций.

«Для эмитентов, которые впервые выходят на публичный рынок, эти два критерия могут стать ключевыми», – подчеркивает Шолпан Айнабаева.

Схожее мнение выразил Тимур Абушкин, руководитель по развитию финансовых рынков AIX. По его мнению, интерес местных инвесторов к казахстанским эмитентам подтолкнет и интерес со стороны иностранных игроков.

«Местные розничные инвесторы лучше всего знают «народные марки», они сами каждый день голосуют за них личными деньгами, покупая их продукцию или услуги. Получив хороший спрос внутри, от локальных розничных инвесторов, эмитенты REMS смогут привлечь внимание и капитал локальных институциональных инвесторов, а затем и международных инвесторов», – отметил Тимур Абушкин.

Тем временем, в начале августа уже состоялось первое размещение – «Банк ЦентрКредит» прошел процедуры кросс-листинга своих акций на AIX. Теперь ценные бумаги финансового института вошли в официальный список биржи МФЦА. Как заявляют в банке, кросс-листинг на AIX повысит привлекательность ценных бумаг БЦК для международных инвесторов и увеличит их ликвидность.

Так REMS становится дополнительной поддержкой для работы казахстанского бизнеса. И теперь следует ожидать дальнейших размещений от компаний, которые ищут доступное финансирование.