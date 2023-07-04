Биржа грузоперевозок ATI.SU: поиск партнеров, планирование маршрутов, общение на форумах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Владелецы груза или перевозчики, могут обратить внимание на крупнейшую на территории СНГ Биржу грузоперевозок ATI.SU. Биржа помогает грузоотправителям и перевозчикам находить друг друга и заключать выгодные сделки. Сегодня к ATI.SU присоединилось уже более 300 000 участников, и можно быстро найти партнёров, став частью большого сообщества, передает МИА «Казинформ».

Начало работы с Биржей

В первую очередь пройдите процесс регистрации. Для этого нажмите на кнопку «Зарегистрироваться» в правом верхнем углу сайта. Введите номер телефона и адрес электронной почты, придумайте логин и пароль. После подтверждения регистрации можно приступать к знакомству с сервисами Биржи.

Если вы хотите оперативно отвечать партнёрам и работать, имея под рукой только смартфон, установите мобильное приложение «АТИ Грузы и Транспорт», оно содержит основные сервисы Биржи.

Основные сервисы

Биржа ATI.SU включает в себя несколько полезных продуктов для автоматизации грузоперевозок. Два основных сервиса — это «Поиск грузов» и «Поиск транспорта». Первый разработан для перевозчиков (крупных и небольших компаний, частных водителей). С его помощью можно за несколько минут найти груз по интересующему маршруту.

Как воспользоваться сервисом «Поиск грузов»?

Зайдите в раздел «Поиск грузов» на главной странице ATI.SU. Укажите пункты отправления и назначения. Например, в окно «Откуда» впишите Актобе. В окно «Куда» вы можете вписать название конкретного города, страны или региона. Например, можно искать грузы Актобе — Астана или Актобе — Россия. При желании сузить поиск установите дополнительные фильтры: дату погрузки, тип кузова, наименование груза и другие. Нажмите кнопку «Найти грузы». Вы увидите список предложений, удовлетворяющих условиям вашего поиска.

Для поиска внутренних рейсов по стране вам будет бесплатно доступна информация о фирмах и контакты грузоотправителей. Чтобы видеть 100% контактов в грузах из других стран, необходимо купить лицензию, без неё вы увидите лишь около 30% контактов.

Плюсом Биржи является возможность оплаты лицензий и дополнительных возможностей в национальной валюте без комиссии. Так, лицензию «Все грузы», открывающую контакты фирм и ставки в Грузах по всем направлениям, вы можете приобрести за 11 300 тенге в месяц. А подписку на безлимитные уведомления о новых грузах — за 9 500 тенге в месяц.

Сервис «Поиск транспорта» предназначен для владельцев груза, он аналогичен Поиску грузов. Пользователь вписывает в форму для заполнения основные данные о грузе и маршруте и получает список подходящих машин. Контакты перевозчиков, если вы планируете внутренние рейсы по Казахстану, доступны бесплатно после быстрой регистрации.

Прочие сервисы Биржи

Поиск активных перевозчиков поможет найти исполнителей среди тех, кто наиболее часто искал грузы и размещал транспорт в выбранном вами направлении. Сервис доступен бесплатно по Казахстану.

Спланировать маршруты грузовой машины поможет сервис «Расчёт расстояний». Укажите пункты загрузки и разгрузки, чтобы получить интерактивную карту, а также узнать:

- время в пути,

- расстояние,

- расход и затраты на топливо,

- стоимость проезда по платным дорогам.

Сервис учитывает нюансы грузовых перевозок, например, максимальный пробег грузовика в день и длину рабочего дня водителя. Время в пути, километраж и тип дороги указаны для каждого отрезка маршрута.

На Бирже ATI.SU вы также найдёте свежие новости и статьи на тему грузоперевозок. Например, о том, какие самые необычные грузы доводилось перевозить дальнобойщикам. А на форумах Биржи происходит общение участников ATI.SU, обмен опытом, неформальное общение.

Это далеко не все возможности Биржи, которые могут вам пригодиться. Заходите на сайт ATI.SU, ознакомьтесь с разными сервисами и сделайте свою работу комфортнее.

Если у вас возникнут трудности в работе с тем или иным сервисом, звоните или пишите представителю ATI.SU в Казахстане:

+7 (727) 327-08-41

+7 (778) 249-97-66

renata.z@ati.su

Зобова Рената Рафкатовна

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