Birge – taza Qazaqstan: Около 20 тысяч деревьев посадили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году общереспубликанская акция «Birge – taza Qazaqstan», которую поддержал Глава государства, проводилась в столице в два этапа – весенний и осенний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В рамках весеннего экологического месячника, который в столице проходил в период с 10 апреля по 29 мая, проведены работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города.

В еженедельных субботниках в общей сложности приняли участие более 88 тысяч человек, 10 474 предприятий и организаций. Было задействовано свыше 670 единиц специализированной техники.

За этот период собрано и вывезено на полигон 4 715,56 тонн отходов.

В рамках проведенной экологической акции произведена уборка парков и скверов на общей площади более 5,5 млн квадратных метров, высажено 11 659 штук саженцев деревьев.

5 июня 2021 года в рамках празднования Всемирного дня охраны окружающей среды в Нур-Султане прошла республиканская акция «Birge – taza Qazaqstan», организованная Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК. Участие в ней приняли 1300 сотрудников государственных органов, коммунальных предприятий, учреждений образования, волонтеров. Общими усилиями собрано и вывезено 255,26 тонн мусора.

Второй этап акции «Birge – taza Qazaqstan» проводился с 15 сентября по 15 октября. Экологический месячник был организован для подготовки к зимнему периоду и посадки зеленых насаждений в осенний период.

Так, в рамках Всемирной акции «World Cleanup day 2021» 18 сентября 2021 года на территории города Нур-Султан прошел общегородской субботник с посадкой деревьев.

Участие в нем приняли более 49 тыс. горожан, 87 госорганов, 17 посольств, а также 2876 предприятий, организаций и учреждений. Задействовано 146 единиц погрузчиков и 284 единиц грузового транспорта.

В этот день произведена уборка парков и скверов на общей площади около 3 млн м2, высажено 2 784 шт. деревьев.

В рамках осеннего экологического месячника в субботниках приняли участие более 70 393 человек, 5150 предприятий и организаций. Задействовано всего более 1244 единиц специализированной техники. Собрано и вывезено на полигон 1357,32 тонн отходов.

В рамках проведенных экологических субботников в осенний период произведена уборка парков и скверов на общей площади более 5,5 млн м2, высажено 7819 шт. деревьев.

На территории «Зелёного пояса» столицы за 2021 год высажено 890 151 шт. древесных насаждений, а в самой столице – около 200 тысяч деревьев.

Активное участие в субботниках принимали сотрудники государственных, образовательных учреждений, национальных компаний, коллективы КСК и ОСИ, субъекты малого и среднего бизнеса и активные жители города, а также волонтеры, экоактивисты, школьники, студенты.