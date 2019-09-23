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«Бірге-таза Қазақстан»: 12 тонн мусора собрали жамбылские работники госкорпорации

23 Сентября 2019 20:21
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«Бірге-таза Қазақстан»: 12 тонн мусора собрали жамбылские работники госкорпорации

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Экологический челлендж поддержали в Жамбылской области работники госкорпорации «Правительство для граждан» и подведомственных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города Тараза.

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В общереспубликанской экологической акции «Бірге — таза Қазақстан» участвовали порядка 900 работников организаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Это связисты, работники почты, работники ЦОНов, специалисты в сфере информбезопасности и инноваций, сотрудники филиалов АО «НИКХ «Зерде», «Национальные информационные технологии», «Казпочта», «Казахтелеком».

Как рассказал директор Жамбылского филиала госкорпорации «Правительство для граждан» Кыстаубай Сагинтаев, в ходе экологической акции были очищены от мусора парки, аллеи, берега реки Талас, улицы. Собрано 12 тонн мусора.

По его словам, экологическая акция благотворно сказалась не только на состоянии территорий, но и на микроклимате в коллективах организаций.

«Совместный труд на благо общества приносит моральное удовлетворение, сплачивает коллектив, дает людям возможность свободно пообщаться в непринужденной обстановке. Ведь на работе такого простого общения не достает. Призываю всех казахстанцев любить свою Родину и соблюдать порядок в общественных местах», - сказал он.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Экология,
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Галина Скрипник

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