#Birge #JasylQazaqstan: Глава Минэкологии призвал казахстанцев выйти на озеленение страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев объявил о продолжении масштабной акции по посадке деревьев в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Уважаемые друзья! Мы запускаем акцию #Birge #JasylQazaqstan. Уже 12 октября будет проводиться масштабная посадка деревьев. Предполагается, что будет посажено не менее 1 млн деревьев по всей стране», - написал Магзум Мирзагалиев в своем аккаунте в Twitter.

Ожидается, что в акции в городе Нур-Султан, например, примут участие члены Кабинета министров, депутаты Парламента, общественные деятели и так далее. Будут высажены такие деревья, как сосна, береза, ясень, тополь, липа, сирень, вязь, клен и яблоня. Посадка деревьев в столице будет проходить по проспекту Ұлы дала, улице Чингиза Айтматова, в сквере у монумента в честь 25-летия независимости Казахстана и Ботаническом саду. Начало акции в 10.00 часов 12 октября 2019 года.

По информации пресс-службы министерства, в ходе посадки деревьев с участием волонтеров будет проходить другая акция - по отказу от полиэтиленовых пакетов. Она направлена на популяризацию культуры раздельного сбора мусора. Ранее главы Минэкологии РК, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и Ассоциации экологических организаций Казахстана подписали меморандум, который предусматривает прекращение выдачу таких пакетов на бесплатной основе. Как показывает мировой опыт, при таких условиях потребление пластика снижается на 30%.

Отметим, 3 октября, во всех школах Казахстана прошел экологический час #экочасначнисейчас. В рамках него министры, акимы, видные общественные деятели рассказывали ученикам о том, как защитить природу. Урок завершился совместной посадкой деревьев. Всего в этот день в республике было высажено более 200 тыс. саженцев. Глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев во время экологического часа детям рассказывал о необходимости экономии воды, экономного потребления, любви к природе, зеленым насаждениям, о раздельном сборе мусора.

Напомним, масштабное экологическое движение в Казахстане началось с акции #Birge #TazaQazaqstan, которая получила поддержку руководства страны. Около 400 тыс. казахстанцев приняли участие в очистке прибережной территории водоемов. По всей стране было собрано свыше 400 тонн мусора. Во время запуска акции в Нур-Султане члены Кабинета министров во главе с Премьер-Министром РК Аскаром Маминым, общественные и культурные деятели, спортсмены, волонтеры, жители и гости столицы очистили берега рек Есиль и Карасу. Было вывезено 16 тонн мусора.