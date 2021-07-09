Биотехнолог организовал нарколабораторию в элитном ЖК в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона и амфетамина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Нарколаборатория и интернет-магазин, организованный для продажи наркотиков, располагались в съемной квартире в одном из элитных жилых комплексов столицы. Организатором «производства» оказался 27-летний дипломированный биотехнолог, который использовал полученные знания на изготовление и дальнейшую реализацию синтетических наркотиков.

В ходе обыска у подозреваемого обнаружены и изъяты тетрадь с формулами изготовления синтетических наркотиков, электронные весы, химические компоненты для производства психоактивных веществ, колбы с наслоением психотропных веществ, полиэтиленовые пакетики для упаковки, персональный компьютер, через который наркодилер осуществлял сбыт, а также готовая к реализации «синтетика» весом более 10 граммов.

Наркотики задержанный реализовывал через свой личный интернет-магазин «бесконтактным способом» путем закладок, оставляя их в людных местах, центральных парках и даже детских площадках.

В ходе следственно-оперативных мероприятий в одном из городских парков столицы задержанный указал сотрудникам полиции на тайники, из которых были изъяты «закладки» с наркотиками.

В результате проведенной операции сотрудники управления по противодействию наркопреступности изъяли из незаконного оборота более 60 разовых доз синтетических наркотиков.

Задержанный взят под стражу. Ему предъявлены обвинения по части 3 статьи 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», предусматривающая наказание сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

С начала года это уже вторая лаборатория, ликвидированная столичными полицейскими. Кроме того, за шесть месяцев из незаконного оборота изъято более 45 кг различного вида наркотических средств, в том числе «героин», «марихуана», «гашиш» и «синтетические наркотики». Возбуждено 12 уголовных дел.

«Нельзя не отметить и помощь от граждан, которые содействуют поимке преступников, занимающихся реализацией смертельного зелья. Так, с начала года от жителей поступило 51 обращение о граффити рисунках с рекламой интернет-магазинов по продаже наркотиков (все граффити удалены)», - сообщает медиа-центр органов внутренних дел.