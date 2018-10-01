-
-
-
-
07:48 106
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:51 263
-
вчера 23:16 147
-
вчера 22:55 136
-
-
вчера 22:29 218
-
-
вчера 22:11 347
-
вчера 21:55 284
-
вчера 21:40 201
-
-
вчера 21:13 397
-
-
-
-
вчера 20:20 333
-
-
-
вчера 20:02 288
-
-
-
-
вчера 19:33 235
-
вчера 19:28 431
-
вчера 19:01 249
-
-
вчера 18:56 368
Биоразлагаемые пакеты предлагают использовать в Кыргызстане
БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Власти Кыргызстана предлагают гражданам и продавцами магазинов использовать биоразлагаемые пакеты, передает Кабар.
Мера вынужденная: ежегодно в республике собирают тонны мусора из одноразовых пластиковых изделий.
Полиэтилен - повсюду. Он занимает четверть свалки, после турсезона на Иссык-Куле вытаскивают тонны пакетов и бутылок. В агентстве по охране окружающей среды говорят: нужны жесткие законы. Пластик угрожает экологии страны.
«Инициировали закон о запрете и использовании, реализации полимерных пакетов. Этот закон направлен на полный отказ в использовании изделий из полимера это обычных пакетов. Ну а ПЭТ-бутылки, пока на них это не распространяется», - сказал заместитель директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Арсен Рыспеков.
Ежегодно кыргызстанцы используют до трех тонн целлофановых пакетов. Это официальные цифры поставщиков. Последние готовы перейти на другой материал в случае полного отказа от полиэтилена на государственном уровне. А сейчас на практике в магазинах жители сами требуют бесплатные пакеты.
«Это наш сервис. Если в пакет не положишь, обижаются клиенты, отказываются покупать», - говорят продавцы.
За продуктами Нургуль ходит только на рынок. Здесь еще можно попросить не класть покупки в пакеты. Против полиэтилена девушка уже несколько месяцев. Всегда носит с собой рюкзак и тряпичные сумки, пластиковые бутылки заменила на термос.
«С шампунями я на переходной стадии (смеется). Оказалось, у меня большой запас косметики. Когда я задумалась, как же мне меньше производить мусора, только тогда поняла, сколько же много у меня запасов гелей. Сейчас они еще не закончились. Но я уже изучила, в интернете много рецептов, как в домашних условиях изготовить шампуни, стиральный порошок. Сейчас отказалась от жидкого мыла. В нем тоже много микропластика», - рассказала активист Нургуль Осмонова.
Борцы за чистоту пошли еще дальше - пытаются отказаться от синтетики в одежде, делают боксы для сбора пластика и создают социальные ролики.
«Мы на наших мероприятиях уже давно не используем пластиковые стаканы. Вода, например, только в стеклянных бутылках. Мы уже всех уведомили поставщиков. Что ООН отказался от пластика. Но на крупных мероприятиях мы столкнулись с такой проблемой, что вообще убрать пластик не можем. Потому что в целях безопасности, оказалось, нельзя ставить стекло», - отметила координатор проекта по сохранению биоразнообразия программы развития ООН Миргуль Аманалиева.
- Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 15 октября
- Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 14 октября
- Дархан Кыдырали стал почетным профессором Ошского госуниверситета
- Кыргызстан снял ограничение на ввоз мяса птицы из Казахстана
- Новые виды вредителей продолжают атаковать алматинские деревья
- Презентация книги о Чингизе Айтматове состоялась на форуме в Оше