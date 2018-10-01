Биоразлагаемые пакеты предлагают использовать в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Власти Кыргызстана предлагают гражданам и продавцами магазинов использовать биоразлагаемые пакеты, передает Кабар.

Мера вынужденная: ежегодно в республике собирают тонны мусора из одноразовых пластиковых изделий.

Полиэтилен - повсюду. Он занимает четверть свалки, после турсезона на Иссык-Куле вытаскивают тонны пакетов и бутылок. В агентстве по охране окружающей среды говорят: нужны жесткие законы. Пластик угрожает экологии страны.

«Инициировали закон о запрете и использовании, реализации полимерных пакетов. Этот закон направлен на полный отказ в использовании изделий из полимера это обычных пакетов. Ну а ПЭТ-бутылки, пока на них это не распространяется», - сказал заместитель директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Арсен Рыспеков.

Ежегодно кыргызстанцы используют до трех тонн целлофановых пакетов. Это официальные цифры поставщиков. Последние готовы перейти на другой материал в случае полного отказа от полиэтилена на государственном уровне. А сейчас на практике в магазинах жители сами требуют бесплатные пакеты.

«Это наш сервис. Если в пакет не положишь, обижаются клиенты, отказываются покупать», - говорят продавцы.

За продуктами Нургуль ходит только на рынок. Здесь еще можно попросить не класть покупки в пакеты. Против полиэтилена девушка уже несколько месяцев. Всегда носит с собой рюкзак и тряпичные сумки, пластиковые бутылки заменила на термос.

«С шампунями я на переходной стадии (смеется). Оказалось, у меня большой запас косметики. Когда я задумалась, как же мне меньше производить мусора, только тогда поняла, сколько же много у меня запасов гелей. Сейчас они еще не закончились. Но я уже изучила, в интернете много рецептов, как в домашних условиях изготовить шампуни, стиральный порошок. Сейчас отказалась от жидкого мыла. В нем тоже много микропластика», - рассказала активист Нургуль Осмонова.

Борцы за чистоту пошли еще дальше - пытаются отказаться от синтетики в одежде, делают боксы для сбора пластика и создают социальные ролики.

«Мы на наших мероприятиях уже давно не используем пластиковые стаканы. Вода, например, только в стеклянных бутылках. Мы уже всех уведомили поставщиков. Что ООН отказался от пластика. Но на крупных мероприятиях мы столкнулись с такой проблемой, что вообще убрать пластик не можем. Потому что в целях безопасности, оказалось, нельзя ставить стекло», - отметила координатор проекта по сохранению биоразнообразия программы развития ООН Миргуль Аманалиева.