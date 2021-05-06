Биопруд Петропавловска: на очистку накопителя необходимо около 50 млн тенге

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске биопруд почти за 70-летнюю историю существования ни разу не подвергался очистке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Каждую весну по Петропавловску, особенно в северной части города, распространяется неприятный запах тухлых яиц. По мнению горожан, доносится он из накопителя сточных вод. Однако в ТОО «Кызылжар су», на балансе которого находится биопруд, утверждают, что зловоние исходит в меньшей степени из накопителя, в большей – от болот, расположенных и на окраинах, и в самом городе. В то же время на предприятии соглашаются, что накопителю требуется очистка.

«Биопруд создали в 1953 году. За эти годы его ни разу не чистили. Накапливается ил, органика. Есть три способа очистки: механический, химический и биологический. Химический – с помощью реагентов. Химия переводит органику в другой вид. Но этот способ нежелательно использовать. Вода из биопруда идет в озеро Горькое, Омутки и в реку Есиль. Химия может нанести вред окружающей среде. Механический весьма дорогой способ. Наиболее перспективный способ очистки – биологический», - рассказал начальник комплекса водоотведения ТОО «Кызылжар су» Ербол Набиев.

Именно такой способ изучили в местном университете. Для такого метода очистки в накопитель нужно запустить микроводоросли хлореллы. Чтобы она прижилась и размножилась для эффективной работы, запускать ее нужно так называемыми ударными дозами. Хлореллу любят микроорганизмы, живущие в накопителе. Е. Набиев рассказал, что проводили эксперимент с запуском микроводоросли в баки с водой изо всех накопителей. В воде из биопруда хлорелла прижилась и вода очистилась.

«Органика занимает небольшую часть в биопруде. Другое дело – поверхностно-активные вещества и нефтепродукты. Промышленность у нас в основном пищевая. Плюс замешивается то, что идет с грунтовых вод, «жизнь», которая есть в трубах. Все это идет в биопруд. Все примеси оседают. Именно эти осадки будут питанием для хлореллы. Необходимо около 50 млн тенге на то, чтобы заселить хлореллу. В следующие годы нужно только поддерживать концентрацию. Следить, чтобы она не уменьшилась. Но стоить это уже будет гораздо дешевле», - рассказал Е. Набиев.

Он добавил, что предприятие со всеми расчетами и документацией обратилось в городской и областной акиматы. Средства на очистку биопруда пообещали выделить. Однако когда это произойдет, Е. Набиев затруднился ответить.

«Такую технологию будем использовать первый раз в Казахстане. Этот же способ очистки – предложенный нашими учеными - хотят использовать в Костанае. Активно используют хлореллу в России. Мы ездили в Пензу, где применяют хлореллу для очистки воды, которая идет с крупной птицефабрики. Предприятие дает в сутки четыре тысячи кубов воды, Петропавловск – 40 тысяч», - добавил Е. Набиев.

Большие надежды возлагались на реконструкцию канализационно-очистных сооружений, которая длится с 2013 года. Завершили ее на 70%, и работы пока пришлось приостановить. Проект отправили на корректировку. Цены за эти годы значительно изменились, и заложенных средств не хватает.

После реконструкции сооружений в биопруд будет попадать чуть ли не в 10 раз меньше нечистот. Накопитель сам сможет справляться с тем, что в него попадает.

Е. Набиев утверждает, что и сейчас вода из биопруда выходит абсолютно чистая.

«На последнем накопителе стоит дамба, установлены расходомеры. Все закрыто. Проводится контроль качества воды. Прежде чем вода уйдет в реку Есиль, проводится ее анализ. И только потом происходит сброс. Если есть превышение каких-либо веществ, то оплачивается эмиссия в окружающую среду. Приходит в накопитель и вода с полей. Бывает, что анализ показывает фосфаты. Их принесла как раз вода с полей. Объем сброса тоже предварительно указывается. Воду сбрасываем не каждый год. В прошлом году лето было жарким, происходило естественное испарение воды. Сбросы не проводили», - отметил специалист.

Е. Набиев добавил, что жители области даже рыбачат в канале, который выходит из третьего накопителя.

«Мы должны возвращать в природу чистую воду», - подчеркнул Е. Набиев.

Фото:petropavlovsk.cityshow.me