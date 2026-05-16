Вход по биометрии: автошколы Казахстана предлагают фиксировать посещаемость курсантов через цифровые системы

Цифровизация против фиктивных сертификатов

Сегодня одной из главных проблем остается формальное обучение: многие будущие водители получают права не благодаря реальным знаниям и навыкам, а попросту покупая сертификаты. Автошколы нередко превращаются в рынок фиктивных документов, где количество «выпускников» растет, а качество подготовки падает. Именно цифровизация, по мнению экспертов, способна изменить ситуацию — прозрачные онлайн‑системы учета и проверки сведений помогут сократить продажу поддельных свидетельств и вернуть доверие к процессу обучения, сделав получение водительских прав результатом реальной подготовки, а не формальной покупки.

Как отметил представитель профессионального объединения автошкол Адиль Алибек, первым этапом цифровизации стало создание информационной системы avtomektep.kz позволяющей проверить существование учебной организации и подлинность выданного сертификата.

— Ранее можно было указать любую организацию, и проверить сертификат было невозможно. Сейчас сертификаты фиксируются в системе, их можно подтвердить. Это уже снижает риск фиктивного обучения», — пояснил заместитель председателя профессионального объединения Адиль Алибек.





Следующим этапом, по его словам, может стать контроль фактического посещения занятий через биометрию.

Предлагаемый механизм предусматривает, что курсант перед началом урока проходит идентификацию в системе, после чего автоматически фиксируются его данные и местоположение. Аналогично подтверждается присутствие преподавателя.

— Это позволит видеть, что обучающий действительно посещал занятия, а не получил сертификат формально, — считает эксперт.

Предполагается, что соответствующие нормы могут появиться в законопроекте законопроект по вопросам цифровизации дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей, который сейчас рассматривается в Мажилисе.

Участники рынка считают, что внедрение цифровых инструментов поможет сократить коррупционные риски в сфере подготовки водителей и ограничить практику продажи сертификатов без обучения. По словам представителей профессионального сообщества, в интернете и социальных сетях до сих пор можно встретить предложения получить документы об окончании автошколы за сравнительно небольшую сумму.

— Если стоимость обучения значительно ниже рыночной, это вызывает вопросы о качестве подготовки. Есть организации, которые несут расходы на автомобили, преподавателей, оборудование, а есть те, кто фактически продает сертификаты, — отметил спикер Адиль Алибек.

Лицензии для автошкол: кого оставят на рынке

Еще одним ожидаемым изменением может стать возвращение лицензирования деятельности автошкол. Сейчас соответствующие нормы обсуждаются в рамках вышеназванного законопроекта. Если документ примут, автошколам придется подтверждать наличие материально-технической базы, автомобилей, преподавателей, инструкторов и помещений для обучения.

По мнению представителей отрасли, введение лицензирования приведет к серьезному сокращению числа участников рынка.

— Сейчас работает около 680 автошкол. Возможно, после лицензирования около 200–300 организаций уйдут с рынка, потому что не смогут подтвердить соответствие требованиям, — считают в профессиональном сообществе.

При этом не исключается рост стоимости обучения. По их словам экспертов, автошколы, которые действительно содержат штат преподавателей, учебные автомобили и инфраструктуру, несут значительно большие расходы по сравнению с организациями, работающими формально.

Вместе с тем представители отрасли рассчитывают, что ужесточение требований прежде всего повысит качество подготовки будущих водителей, хотя напрямую снижение количества ДТП не прогнозируют.

Также в профессиональном сообществе обсуждается идея создания рейтинга автошкол по качеству подготовки выпускников.

