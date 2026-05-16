    Вход по биометрии: автошколы Казахстана предлагают фиксировать посещаемость курсантов через цифровые системы

    Представители профессионального сообщества автошкол предлагают внедрить биометрическую идентификацию курсантов для контроля реального посещения занятий, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Цифровизация против фиктивных сертификатов

    Сегодня одной из главных проблем остается формальное обучение: многие будущие водители получают права не благодаря реальным знаниям и навыкам, а попросту покупая сертификаты. Автошколы нередко превращаются в рынок фиктивных документов, где количество «выпускников» растет, а качество подготовки падает. Именно цифровизация, по мнению экспертов, способна изменить ситуацию — прозрачные онлайн‑системы учета и проверки сведений помогут сократить продажу поддельных свидетельств и вернуть доверие к процессу обучения, сделав получение водительских прав результатом реальной подготовки, а не формальной покупки.

    Как отметил представитель профессионального объединения автошкол Адиль Алибек, первым этапом цифровизации стало создание информационной системы avtomektep.kz позволяющей проверить существование учебной организации и подлинность выданного сертификата.

    — Ранее можно было указать любую организацию, и проверить сертификат было невозможно. Сейчас сертификаты фиксируются в системе, их можно подтвердить. Это уже снижает риск фиктивного обучения», — пояснил заместитель председателя профессионального объединения Адиль Алибек. 

    Следующим этапом, по его словам, может стать контроль фактического посещения занятий через биометрию.
    Предлагаемый механизм предусматривает, что курсант перед началом урока проходит идентификацию в системе, после чего автоматически фиксируются его данные и местоположение. Аналогично подтверждается присутствие преподавателя.

    — Это позволит видеть, что обучающий действительно посещал занятия, а не получил сертификат формально, — считает эксперт. 

    Предполагается, что соответствующие нормы могут появиться в законопроекте законопроект по вопросам цифровизации дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей, который сейчас рассматривается в Мажилисе.

    Участники рынка считают, что внедрение цифровых инструментов поможет сократить коррупционные риски в сфере подготовки водителей и ограничить практику продажи сертификатов без обучения. По словам представителей профессионального сообщества, в интернете и социальных сетях до сих пор можно встретить предложения получить документы об окончании автошколы за сравнительно небольшую сумму.

    — Если стоимость обучения значительно ниже рыночной, это вызывает вопросы о качестве подготовки. Есть организации, которые несут расходы на автомобили, преподавателей, оборудование, а есть те, кто фактически продает сертификаты, — отметил спикер Адиль Алибек. 

    Лицензии для автошкол: кого оставят на рынке

    Еще одним ожидаемым изменением может стать возвращение лицензирования деятельности автошкол. Сейчас соответствующие нормы обсуждаются в рамках вышеназванного законопроекта. Если документ примут, автошколам придется подтверждать наличие материально-технической базы, автомобилей, преподавателей, инструкторов и помещений для обучения.

    По мнению представителей отрасли, введение лицензирования приведет к серьезному сокращению числа участников рынка.

    — Сейчас работает около 680 автошкол. Возможно, после лицензирования около 200–300 организаций уйдут с рынка, потому что не смогут подтвердить соответствие требованиям, — считают в профессиональном сообществе.

    При этом не исключается рост стоимости обучения. По их словам экспертов, автошколы, которые действительно содержат штат преподавателей, учебные автомобили и инфраструктуру, несут значительно большие расходы по сравнению с организациями, работающими формально.

    Вместе с тем представители отрасли рассчитывают, что ужесточение требований прежде всего повысит качество подготовки будущих водителей, хотя напрямую снижение количества ДТП не прогнозируют.

    Также в профессиональном сообществе обсуждается идея создания рейтинга автошкол по качеству подготовки выпускников. 

    Ранее сообщалось, что требования к автошколам ужесточили в Казахстане. 

    Динара Акылжанова
    Автор