Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Биометрический терминал установили в службе пробации Шымкента

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Августа 2022, 21:50
Биометрический терминал установили в службе пробации Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По инициативе прокуратуры биометрический электронный терминал установили в службе пробации южного мегаполиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на OTYRAR.

Устройство позволяет одним прикосновением пальца считывать всю информацию об осужденном - номер документа, фото, национальность, сроки отбывания наказания, статья осуждения и дата вынесения приговора суда.

Биометрический терминал позволяет сэкономить время при регистрации, а также помогает в судебных заседаниях.

«Бумажная волокита практически исключена. К примеру, если раньше регистрация осужденного занимала 20-25 минут (при бумажном), то сейчас это делается за 1-2 минуты (терминалом)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Собранные данные автоматически сохраняются в базе в цифровом виде и используются в дальнейшем для контроля явки осужденных для регистрации и отметки согласно установленного графика. Это позволит эффективно осуществлять контроль и исключает коррупционные риски со стороны служб пробации.

Кроме того, по инициативе прокуратуры в следственном изоляторе (ИЧ-167/11) также установлен терминал электронной очереди и открыт дополнительный пункт приема передач.

«В результате в три раза сокращено время на прием посылок для задержанных (с 09.00 до 12.00, раньше с 8.00 до 18.00 часов) и минимизированы бюрократические барьеры по оформлению», — рассказали в прокуратуре.

Фото: otyrar.kz


Пенитенциарная система   Цифровой Казахстан   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes