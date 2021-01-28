Биометрические терминалы начали устанавливать в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Подучетных теперь будут контролировать через автоматизированные системы. Ноу-хау технологию уже применяют в службе пробации Каркаралинского района. Первое, что отмечают сотрудники уголовно-исполнительной системы и сами подучетные, это время проведение регистрации о явке. Ранее регистрация занимала порядка двадцати минут, то сейчас на нее уходит не более одной минуты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для регистрации всего лишь необходимо приложить палец к терминалу. Данные об подучетном лице время и дата прихода фиксируются в базе, которые в последующем используют сотрудники служб пробации.

Биометрические системы формируются на основе использования автоматизированного оборудования, которое позволяет идентифицировать человека по уникальным физическим характеристикам. Такими устройствами являются биометрические терминалы, именно они позволяют создать эффективную систему безопасности. Основной элемент биометрических систем контроля доступа – биометрический сканер. Их работы основаны на принципе измерения индивидуальных биометрических параметров человека, например, отпечатка его руки. Собранные данные сохраняются в базе в цифровом виде и используется в дальнейшем для слежения. Биометрическими характеристиками могут служить не только отпечатки пальцев, но также геометрия руки или лица, радужная оболочка глаз.

«В случае если система не выявит явку подучетного лица впервые, ему будет вынесено предупреждение, но если это произойдет во второй раз, то в данном случае подучетному будет заменено ограничение свободы на арест», - сообщила начальник службы пробации Каркаралинского района майор юстиции Индира Нарымбетова.

Также преимуществом биометрических терминалов является исключение коррупционных рисков в работе служб пробации. В системе не могут отобразиться данные о явке подучетного лица без его отсканированного отпечатка.

«Биометрический терминал приобретен в СП Каркаралинского района, позже данную систему планируют установить и во всех других районных службах пробации», - сообщили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области.