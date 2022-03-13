Биометрическая система при сдаче экзамена на права появилась в павлодарском автоЦОНе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Д В Павлодаре при сдаче теоретического экзамена на права в автоЦОНе будет использоваться биометрическая система, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Теперь при сдаче теоретического экзамена на права в автоЦОНе Павлодара будет использоваться биометрическая система. Человека будут идентифицировать по лицу, что позволит исключить сдачу экзамена посторонними людьми и снизит коррупционные риски. Процессы оказания государственных услуг постоянно совершенствуются, в первую очередь они должны быть доступными и безопасными. Автоуслуги являются одними из популярных госуслуг, и внедрение биометрии позволит сделать процесс максимально прозрачным», - прокомментировал директор филиала Госкорпорации «Правительство для граждан» по Павлодарской области Талгат Аскаров.

Биометрия — это система распознавания людей по одной или нескольким физическим чертам, в данном случае по сопоставлению лица человека с его фото на документе. До начала теоретического экзамена претендент проходит идентификацию личности, где его фото сопоставляется с фото на удостоверении личности.

«В период сдачи экзамена ещё несколько раз система проводит автоматическую идентификацию для сверки. Всё это даёт возможность контролировать весь процесс сдачи экзамена, где нет ни единого шанса на сдачу экзамена третьими лицами», - дополнили в ведомстве.

Для получения водительского удостоверения необходимо предоставить медицинскую справку по форме 073. Пройти медобследование павлодарцы могут в здании автоЦОНа, где специально для этого действуют медицинские кабинеты, а также кабинет психиатра и нарколога.

Чтобы получить водительские права, претендент должен сдать два экзамена: теоретический и практический. Теоретический состоит из 40 вопросов; чтобы его сдать, необходимо дать минимум 32 правильных ответа. Практический экзамен состоит из 12 заданий на автодроме. У каждого есть возможность сдать экзамен до 3 раз: если с трёх попыток экзамен сдать не удалось, в следующий раз прийти на сдачу можно через 6 месяцев с даты последнего экзамена.

С начала года более 350 человек получили водительские права впервые.