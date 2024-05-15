Binance подвел итоги работы в Казахстане

Казахстанская биржа цифровых активов Binance Kazakhstan подвела итоги работы за 2023 год. На пресс-брифинге в Астане представители компании рассказали о проводимых образовательных мероприятиях, а также об обеспечении безопасности клиентов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Запуск биржи в Казахстане состоялся в июне 2023 года. Сегодня на Binance Kazakhstan доступны фиатные и банковские каналы с нулевой комиссией, а все операции проходят по лицензии МФЦ «Астана».

— В этом году мы наладили сотрудничество с Национальным банком и с Национальной платежной корпорацией. Мы протестировали первый проект stablecoin в национальной валюте, который был подкреплен цифровым тенге. Также мы совместно с Национальным банком выпустили DeFi-отчет в этом году. За этот год мы получили одобрение на 101 токен на локальной бирже. Это самый большой ассортимент токенов во всех регулируемых биржах, — заявила руководитель комплаенс и ПОДФТ Binance Kazakhstan Асель Мурзабекова на пресс-брифинге мировой блокчейн-экосистемы и биржи цифровых активов Binance.

Фото: Binance

Также в Binance Kazakhstan объявили о получении сертификатов ISO 27001 и ISO 27701 в области управления информационной безопасностью и конфиденциальной информацией. Это демонстрирует непоколебимую приверженность предоставлению клиентам Binance Kazakhstan безопасной и надежной платформы.

К тому же Binance Kazakhstan активно сотрудничает с правоохранительными органами Казахстана. В 2023 году при поддержке биржи обучено 250 сотрудников правоохранительных органов по вопросам расследования преступлений, связанных с криптовалютами.

Фото: Binance

— Казахстан стал первым государством в мире, внедряющим типовую образовательную программу в вузы в страновом масштабе, которая была разработана нами в партнерстве с Blockchain Center. Уже сейчас более четырех тысяч студентов начали обучение по блокчейн инженерии и блокчейн комплаенс в казахстанских вузах. Мы ожидаем, что к 2026 году количество студентов увеличится до 40 тысяч, — заявил заместитель руководителя по борьбе с финансовой преступностью Binance Нильс Андерсен-Ред на пресс-брифинге мировой блокчейн-экосистемы и биржи цифровых активов Binance.

По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, в Казахстане насчитывается более 350 тысяч майнинговых устройств, выданы 54 лицензии на майнинг и аккредитованы пять майнинговых пулов. В бюджет поступило около девяти млрд тенге.