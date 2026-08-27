Билл Гейтс бьет тревогу из-за растущих рисков, связанных с ИИ

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс планирует в конце этого года встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и предложить международные меры по снижению рисков, связанных с искусственным интеллектом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

По словам Гейтса, Китай мог бы согласиться ограничить выпуск потенциально опасных моделей ИИ, если бы США выступили с такой инициативой. Его команда предварительно планирует визит в Китай в ноябре.

Гейтс также считает необходимым международный контроль за способностью ИИ создавать опасные молекулы и проводить биологические атаки. Он призвал создать новую международную организацию для регулирования искусственного интеллекта, взяв за основу элементы системы ядерных инспекций, международных авиационных правил и соглашений по защите озонового слоя.

Миллиардер заявил, что в последнее время стал больше опасаться угроз, связанных с ИИ. В частности, его обеспокоили случаи взлома реальных веб-сайтов с помощью технологий OpenAI, Anthropic и Meta Platforms в рамках тестов по кибербезопасности. По мнению Гейтса, подобные инциденты должны заставить общество серьезнее задуматься о возможных последствиях развития искусственного интеллекта.

Гейтс считает, что США должны взять на себя ведущую роль в регулировании ИИ, однако международному сообществу необходимо определить четкие критерии для принятия решений. В своем блоге он назвал главным приоритетом создание искусственного интеллекта, который не будет усиливать неравенство и вредить уязвимым группам населения. По его мнению, эта задача важнее вопросов изменения климата и кризисов в сфере здравоохранения.

Фонд Гейтса планирует потратить 200 млрд долларов к 2045 году, уделяя все больше внимания искусственному интеллекту. Организация сотрудничает с Anthropic в сфере медицинского обследования беременных с помощью ИИ и с OpenAI в разработке инструментов для медицинских работников в Руанде. Гейтс также предложил рассмотреть налоги на компании, использующие ИИ для замены работников, и зарезервировать до 40% существующих рабочих мест для людей. По его словам, общество пока недооценивает масштаб будущих изменений на рынке труда.

Ранее сообщалось, что 81% зумеров могут потерять работу из-за искусственного интеллекта.