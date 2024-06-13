Били по голове кастрюлей: в Павлодаре воспитатель ясли-сада избивала детей

Громкий случай произошел в Павлодаре. На записи с камер видеонаблюдения родители увидели, как воспитатель бьет малышей, которым меньше двух лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Родителям не позволили вести съемку, поэтому они решили придать случай огласке через соцсети.

— 10 июня родители детей, которые ходят в ясельную группу (от 1 до 2 лет) в детский садик № 16 города Павлодара, обратились к заведующей, чтобы посмотреть видеокамеры. Когда они увидели запись от 3, 4 июня, пришли в ужас. Без слез невозможно смотреть, там воспитатель «дубасила» практически всех детей по голове. Были моменты, когда воспитатель била детей кастрюлей по голове. 11 июня в 8:00 все родители данной группы собрались и обратились к заведующей, чтобы она разрешила посмотреть камеру, но заведующая сказала, что с утра не было света и монитор включить не может. Хотя свет был, мы детей в 7:15 привели в садик и ждали всех родителей. Потом заведующая начала суетиться и выдернула из монитора провода, мы вызвали полицию и написали заявление, — опубликовали обращение родителей общественники из павлодарской группы «Семья и дети».

В lепартаменте полиции подтвердили, что возбуждено уголовное дело.

— По факту неисполнения педагогом обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, — сообщили в полиции.

В отделе образования обещают провести служебную проверку. Воспитателя от работы с детьми уже отстранили. В ведомстве заверили, что исполняющей обязанности руководителя детского сада на месте не было из-за болезни, и никто из остальных сотрудников о произошедшем не сообщал.

— По вопросу сотрудники отдела образования выехали на место для проведения служебного расследования. По факту руководство детского сада нам не сообщало. На месте изучаются видеозаписи с камер, будут составлены беседы со всеми заинтересованными лицами, все материалы будут переданы в правоохранительные органы. Воспитатель отстранена от работы до выяснения полных обстоятельств, — сказал глава отдела образования Куаныш Кыдралин.

Почти сразу после этого еще одна павлодарка пожаловалась на грубое обращение с ребенком в частном центре для особенных детей. Ее сыну с аутизмом педагог во время урока угрожала «дать по шее». О неэтичном поведении сотрудников развивающего центра мама мальчика узнала из видео, которое скинул сам же педагог.