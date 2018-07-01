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Билеты на второй бой Головкина и Альвареса поступили в продажу

23 Июля 2018 11:04 325
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Билеты на второй бой Головкина и Альвареса поступили в продажу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В продаже появились билеты на второй бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, сообщает CИА «SPORTINFORM».

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Стоимость варьируется от 566 до 52 000 долларов.

Напомним, Головкин и Альварес сойдутся 15 сентября, в канун Дня независимости Мексики на арене T-Mobile. Ожидается, что казахстанец заработает на реванше более 40 млн. долларов.

 

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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