Билеты на второй бой Головкина и Альвареса поступили в продажу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В продаже появились билеты на второй бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, сообщает CИА «SPORTINFORM».

Стоимость варьируется от 566 до 52 000 долларов.

Напомним, Головкин и Альварес сойдутся 15 сентября, в канун Дня независимости Мексики на арене T-Mobile. Ожидается, что казахстанец заработает на реванше более 40 млн. долларов.