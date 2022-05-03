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Билеты на пассажирские поезда не будут дорожать в Казахстане – глава КТЖ

Автор:  
Серик Сабеков
3 Мая 2022, 13:23
Билеты на пассажирские поезда не будут дорожать в Казахстане – глава КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане не планируют повышать цены на пассажирские железнодорожные перевозки. Об этом заявил председатель правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Билеты не подорожают, это (удорожание) в основном будет на грузоперевозки - экспортные, транзитные грузы. Вы знаете, что пассажирские перевозки – это социальная услуга государства. Ежегодно государство финансирует порядка 30 млн тенге субсидий, и внутри КТЖ субсидирует еще 90 млрд тенге из собственных средств, чтобы наши граждане могли ездить по недорогим билетам», - сказал Нурлан Сауранбаев, отвечая на вопросы в ходе совещания по реализации комплексного плана программы повышения доходов населения до 2025 года.

Ранее в компании заявляли об удорожании билетов с 1 марта 2021 года.

Сообщалось, что согласно договорам на долгосрочное субсидирование расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям, с 1 марта 2021 года предусматривается плановая индексация стоимости перевозки пассажиров железнодорожным транспортом на 7% на все социально значимые маршруты в межобластном и пригородном сообщениях.

Вместе с тем, в акционерном обществе проинформировали, что АО «Пассажирские перевозки» проводит комплекс мер, направленных на улучшение условий перевозок пассажиров, в том числе обновление парка подвижного состава и внедрение новых стандартов обслуживания.


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