Билеты ЧМ-2026 до $33 000: президент Мексики обратилась к FIFA с критикой

Цены на билеты ЧМ-2026 доходят до $32 970, на вторичном рынке до $2,3 млн. На фоне резкого роста стоимости президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала FIFA пересмотреть ценовую политику и сделать турнир доступнее для болельщиков, передает Kazinform со ссылкой на AP .

По словам Шейнбаум, билеты по таким ценам делают турнир фактически недоступным для большинства болельщиков.

— Футбол должен быть чем-то другим. Это повод задуматься даже внутри FIFA, — заявила Шейнбаум, подчеркнув, что игра должна оставаться доступной и объединять людей по всему миру.

Стартовая стоимость билетов на матчи чемпионата мира в США, Канаде и Мексике составляла от $140 до $8 680. Позднее часть билетов подешевела, но на отдельные игры цены заметно выросли.

Самыми дорогими стали билеты на финал, их стоимость достигала $32 970. При этом на вторичном рынке цены оказались еще выше, в апреле платформа перепродажи FIFA выставляла отдельные билеты почти по $2,3 млн за штуку.

Шейнбаум признала, что коммерческая модель проведения чемпионата мира является нормальной практикой. При этом она отметила, что спорт не должен превращаться исключительно в пространство крупных трат.

FIFA пока не отреагировала на заявление мексиканской стороны. Президент организации Джанни Инфантино заявлял, что стоимость билетов соответствует рынку Северной Америки.

Ранее сообщалось, что поездка на чемпионат мира по футболу 2026 года для болельщиков из Казахстана складывается из расходов на перелет, проживание и билеты, а итоговая стоимость может доходить до нескольких миллионов тенге в зависимости от города проведения и выбранного уровня комфорта.