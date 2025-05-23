РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:54, 22 Май 2025 | GMT +5

    «Билет в рай» за наличные: в ДУМК высказались о скандале в Шымкенте

    В Шымкенте общественность активно обсуждает видео с благотворительного мероприятия, вызвавшее широкий резонанс в социальных сетях, передает корреспондент Kazinform.

    «Билет в рай» за наличные: в ДУМК высказались о скандале в Шымкенте
    Кадр из видео

    На кадрах видно, как тамада, ведущий и юморист Галымжан Курманбек, держа в руках пачку символических «талонов», объявляет:

    — Продали первый билет в рай. Поборемся за рай. Спешите в рай, Аллах велик.

    Высказанное в полушутливой форме заявление вызвало неоднозначную реакцию. Одни сочли это неуместным заигрыванием с религиозной темой и даже оскорблением чувств верующих. Другие, напротив, восприняли происходящее как необычный способ привлечения внимания к благому делу: по словам организаторов, собранные средства предназначались на строительство колледжа-медресе для девочек в Шымкенте.

    Особое удивление вызвало поведение гостей мероприятия. Один из участников пожертвовал 1 млн тенге за символический «билет», затем другой предложил 2 млн, потом — 3 млн. Торги продолжались до тех пор, пока сумма не достигла 50 млн тенге.

    На фоне бурной реакции в соцсетях с официальным комментарием выступили представители Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК). В ведомстве подчеркнули, что сама цель — благотворительность — достойна поддержки, однако форма подачи вызвала недопонимание.

    — Мусульманин стремится к довольству Аллаха через поклонение, добрые дела и милостыню. Когда он расходует своё имущество на благие цели, он надеется на Рай. В данном случае это было озвучено слишком прямолинейно, что могло ввести в заблуждение. В будущем такие вещи нужно преподносить с большей ясностью и уважением к духовным понятиям. Пусть Аллах дарует нашей стране безопасность, а народу — мир и спокойствие, — заявил Елбек Тасболатулы, специалист отдела шариата и фетв ДУМК.

    Он также призвал не осуждать тамаду, но быть более ответственным при использовании религиозной символики в публичных выступлениях, чтобы избежать искажений и двойственного толкования среди верующих.

    Ранее сообщалось, сколько медресе действует в Казахстане в рамках государственных стандартов технического и профессионального образования.

    Теги:
    Соцсети Шымкент ДУМК
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают