«Билет в рай» за наличные: в ДУМК высказались о скандале в Шымкенте

На кадрах видно, как тамада, ведущий и юморист Галымжан Курманбек, держа в руках пачку символических «талонов», объявляет:

— Продали первый билет в рай. Поборемся за рай. Спешите в рай, Аллах велик.

Высказанное в полушутливой форме заявление вызвало неоднозначную реакцию. Одни сочли это неуместным заигрыванием с религиозной темой и даже оскорблением чувств верующих. Другие, напротив, восприняли происходящее как необычный способ привлечения внимания к благому делу: по словам организаторов, собранные средства предназначались на строительство колледжа-медресе для девочек в Шымкенте.

Особое удивление вызвало поведение гостей мероприятия. Один из участников пожертвовал 1 млн тенге за символический «билет», затем другой предложил 2 млн, потом — 3 млн. Торги продолжались до тех пор, пока сумма не достигла 50 млн тенге.

На фоне бурной реакции в соцсетях с официальным комментарием выступили представители Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК). В ведомстве подчеркнули, что сама цель — благотворительность — достойна поддержки, однако форма подачи вызвала недопонимание.

— Мусульманин стремится к довольству Аллаха через поклонение, добрые дела и милостыню. Когда он расходует своё имущество на благие цели, он надеется на Рай. В данном случае это было озвучено слишком прямолинейно, что могло ввести в заблуждение. В будущем такие вещи нужно преподносить с большей ясностью и уважением к духовным понятиям. Пусть Аллах дарует нашей стране безопасность, а народу — мир и спокойствие, — заявил Елбек Тасболатулы, специалист отдела шариата и фетв ДУМК.

Он также призвал не осуждать тамаду, но быть более ответственным при использовании религиозной символики в публичных выступлениях, чтобы избежать искажений и двойственного толкования среди верующих.

Ранее сообщалось, сколько медресе действует в Казахстане в рамках государственных стандартов технического и профессионального образования.