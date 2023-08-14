Била по дороге в детский сад: на родственницу девочки завели административное дело в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как около одного из столичных ЖК девушка наносит побои маленькой девочке, которая идет за ней по дороге, передает МИА «Казинформ».



В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где неизвестная девушка наносит телесные повреждения несовершеннолетней девочке.

«Утром 14 августа пятилетняя девочка не желала идти в детский сад и проявляла недовольство, на что так отреагировала 17-летняя родственница. В отношении девушки возбуждено административное производство по статье 73-2 части 1 КоАП «Побои».

Законные представители девочки отказались от дальнейших разбирательств. Им предложена дальнейшая работа с детским психологом», - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

Данный инцидент прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева.

«17-летняя девушка приехала в гости к брату. Утром ее попросили отвести ребенка в детский сад. Маленькая девочка плакала, не хотела идти в садик, в результате чего девушка нанесла телесные повреждения своей племяннице.

По данному факту в отношении девушки составлен административный протокол по статье 73-2 части 1 (Побои) КОАП и направлен в специализированный межрайонный административный суд по административный правонарушениям.

По данному делу я на связи с акиматом Астаны.

ОФ «Право» возьмет всю семью на психологическое сопровождение (первый прием пройдет в эту среду)», - резюмировала Динара Закиева.