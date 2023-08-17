Бил кастетом и угрожал пистолетом: 2 млн тенге вымогал злоумышленник у жителя Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Мужчина путем угроз и применения насилия вымогал деньги у жителя Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.



В управление полиции обратился 34-летний житель города. Он сообщил, что некое лицо путем угроз и применения насилия вымогает денежные средства в размере 2 млн тенге.



«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области совместно с бойцами «Арлан» задержали 28-летнего мужчину. Во время обыска места жительства подозреваемого изъяли кастет и пневматический пистолет», - сообщили в полиции.

Ведется досудебное расследование по статье «Вымогательство».

Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.