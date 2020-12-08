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Big Drama Show возвращается - DAZN представил постер к бою Головкин-Шеремета

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Декабря 2020, 23:19
Big Drama Show возвращается - DAZN представил постер к бою Головкин-Шеремета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стриминговый сервис DAZN представил официальный постер боя между действующим обладателем титула чемпиона мира IBF Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок в средней весовой категории Головкин — Шеремета состоится 18 декабря в Голливуде (штат Флорида) на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino. По казахстанскому времени событие пройдет утром 19 декабря.

Отметим, что Твиттер-аккаунт Ring Polska подтвердил прибытие Шереметы в США, где и пройдет поединок. «Камил Шеремета прилетел во Флориду, 18 декабря он будет бороться с Геннадием Головкиным за пояс IBF в среднем весе», — сообщил ресурс.


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