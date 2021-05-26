Big Data EXPO 2021 открылась в Китае

ГУЙЯН. КАЗИНФОРМ – Международная выставка Big Data EXPO 2021 начала свою работу в среду в юго-западной части Китая провинции Гуйчжоу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В программу выставки, посвященной теме «цифровой интеллект и новые разработки», входят разнообразные профессиональные диалоги, форумы, экспозиции и другие мероприятия. В фокусе организаторов и участников выставки, прежде всего, обсуждение таких тем, как безопасность данных, цифровые услуги и цифровизация отраслей промышленности.

По данным оргкомитета, в международной выставке Big Data EXPO 2021 принимают участие 225 китайских и зарубежных предприятий.

Big Data EXPO, первая в своем роде выставка индустрии больших данных в Китае проводится в провинции Гуйчжоу с 2015 года. В 2019 году в рамках ЭКСПО были подписаны контракты на 15,7 млрд долл. В прошлом году организаторы отменили мероприятие из COVID-19.

Провинция Гуйчжоу, ставшая первой в Китае пилотной зоной больших данных, смогла привлечь крупных игроков, включая такие компании, как Apple, Huawei и Tencent для создания крупнейших Data-центров.