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Биг-бэги выпускают в Северо-Казахстанской области

Автор:  
Олеся Жуковень
24 Декабря 2020, 11:22
Биг-бэги выпускают в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил новый завод по производству мягких контейнеров для хранения зерновых культур, стройматериалов и руды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предприятие запустили еще в апреле, в период действия режима ЧП по всей стране. Сейчас производству биг-бэгов дали официальный старт.

По информации пресс-службы акимата области, на заводе создали 180 новых рабочих мест. Мощность предприятия с полным циклом производства - от изготовления нити до пошива ткани на ткацких станках - позволяет выпускать до 1,5 млн биг-бэгов в год.

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Завод открыли на месте простаивавшего не один год помещения. Сумма инвестиций составила 1,5 млрд тенге. При поддержке государства инвестор получил льготный кредит, за счет бюджетных средств подвели инженерную инфраструктуру.

«Мы сейчас развиваем экономику области в разных направлениях. Для полноценного развития экономики одной аграрной отрасли недостаточно. Поэтому за счет открытия новых заводов и фабрик мы значительно диверсифицируем нашу экономику. Запустили завод металлопластиковых изделий и фабрику бытовой химии, производство вагонов-термосов. На днях будет открыта фабрика ламинированной фанеры», - отметил аким области Кумар Аксакалов.

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Северо-Казахстанская область   Акимат   Промышленность   Экономика  
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